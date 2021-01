Il miglior lavoro delle cuffie da casa 2021: recensiamo queste cuffie Mic’d-Up

I prodotti offerti sono selezionati in modo indipendente dalla nostra redazione e potremmo guadagnare una commissione dagli acquisti effettuati dai nostri link; Il rivenditore può anche ricevere alcuni dati verificabili a fini contabili.

Per le chiamate di lavoro e le riunioni virtuali, le videoconferenze come Zoom, WebEx, Teams e Skype sono il nuovo standard. In altre parole: se non ne hai già uno, ti servirà un comodo paio di cuffie Con un buon microfono se vuoi essere sentito chiaramente ed essere ascoltato.

Probabilmente stai già utilizzando i tuoi normali auricolari musicali per la comunicazione aziendale e faranno il loro lavoro. Ma qual è esattamente la differenza e i vantaggi tra cuffie e cuffie, ed è importante?

Cuffie contro auricolari per funzionare

In primo luogo, per isolare veramente la tua voce in modo che gli altri possano sentirla chiaramente, il microfono a livello della bocca è di grande aiuto e gli auricolari wireless non possono essere confrontati lì. Gli auricolari cablati con un microfono che pende o pende un po ‘sono la soluzione migliore, ma anche così, niente batte parlare direttamente in un microfono a cuffia.

Cuffie più grandi spesso significano anche lettori più grandi, fornendo una gamma di suoni più ampia e profonda. I migliori auricolari probabilmente si metteranno a disagio dopo un po ‘, ed è qui che un’ampia selezione di cuffie over-the-ear ha un altro vantaggio. Ti permetteranno anche di trovare l’adattamento più preciso alla forma della tua testa, a differenza dei boccioli che non possono essere modificati molto insieme a poche dimensioni di punte di schiuma. Non solo, un kit con un’opzione di cancellazione del rumore ad alte prestazioni può bloccare completamente il rumore del mondo esterno, permettendoti di concentrarti su quel grande progetto che devi portare a termine.

Cuffie cablate rispetto a cuffie wireless

Un paio di cuffie cablate con un connettore jack da 3,5 mm della vecchia scuola potrebbe darti una migliore qualità del suono e meno lag, ma significa anche che sei collegato alla tua workstation. Il kit con connettività Bluetooth può farti svegliare, muoverti (a volte a 30 metri di distanza) e fare più cose contemporaneamente, il tutto rimanendo in contatto o riproducendo audio. Se utilizzerai più dispositivi che devono essere collegati alle tue cuffie, controlla che possa gestirne due (o più) contemporaneamente. Non tutte le cuffie hanno la capacità di mantenere le connessioni a più di un dispositivo senza dover disconnettere e ricollegare, il che diventa rapidamente fastidioso e può far cadere la tua voce mentre parli.

Quali sono i migliori microfoni per cuffie per le chiamate?

Per le chiamate e le presentazioni, il microfono potrebbe essere il più importante. Un microfono con cancellazione del rumore è essenziale, in quanto blocca qualsiasi suono che ti circonda e invia la tua voce solo agli altri durante la chiamata. Il microfono che si solleva dalla bocca aggiunge un elemento di privacy, ma un pulsante di disattivazione dell’audio posizionato convenientemente è essenziale se sono presenti informazioni riservate che non si desidera vengano ascoltate dagli altri partecipanti. La conferma del comando vocale aiuta anche qui, poiché ti dice chiaramente che la disattivazione dell’audio o altre funzionalità sono ora attive o disattivate. La maggior parte dei gruppi offre anche la cancellazione del rumore ambientale (ANC) ora, quando si trova in un ambiente particolarmente rumoroso.

Qual è considerata una buona durata della batteria per le cuffie?

Le cuffie dovrebbero generalmente essere in grado di eseguire un’intera giornata lavorativa (almeno 10 ore) con una singola carica. Un’altra utile aggiunta è l’indicatore della durata della batteria che è rappresentato dalle luci a LED e, naturalmente, la comodità: pensa: un kit che non suderà se sai che lo utilizzerai per ore e ore senza interruzioni. Infine, il pubblico che spesso viene trascurato dai produttori sono quelle persone rispettabili che portano gli occhiali: Portatori di occhiali. Se ne indosserai un paio tutto il giorno, le cuffie grandi possono essere strette sulla tua testa, il che può diventare fastidioso e persino doloroso. Probabilmente le migliori cuffie per il lavoro sono un paio con un piccolo spazio sotto l’archetto che fornisce spazio intorno alla parte superiore delle orecchie, con cuscinetti ben ventilati sui cuscinetti per far scorrere gli occhiali senza problemi.

Quali sono le migliori cuffie per lavorare da casa?

Stai cercando un ottimo paio di cuffie per lavorare da casa? Abbiamo scelto quattro dei nostri preferiti qui in grado di gestire le chiamate di lavoro in modo forte e chiaro, quindi un po ‘di musica o giochi tanto necessari.

1. Cuffie wireless Jabra Evolve2 65 UC Le cuffie wireless Jabra hanno una qualità costruttiva che sembra solida e la memory foam imbottita è resistente ma morbida. Il microfono mobile viene automaticamente disattivato quando viene ruotato: un modo efficace per passare dalla privacy alla chiamata diretta (anche se si ribalta verso il basso solo se indossato sul lato destro). La qualità del suono è elevata qui con la tecnologia Jabra a 3 microfoni. I suoni dall’altra parte sono forti e chiari, assicurandosi che la tua voce non sia tagliata e meno ritardata. La combinazione di wireless e fino a 37 ore di durata della batteria con una singola carica significa che questo è l’ideale per le chiamate vocali in quanto puoi muoverti e svolgere più compiti, senza preoccuparti se il gruppo sta per morire. È inclusa anche la cancellazione super passiva del rumore e poiché il dispositivo avvolge comodamente l’intero orecchio, fa un ottimo lavoro nel bloccare tutti gli altri rumori. C’è anche una “luce di occupato” – un indicatore rosso visibile da tutte le angolazioni – per far sapere agli altri quando sei impegnato in una chiamata e non vuoi essere disturbato. Amazon

2. Plantronics Voyager Fox UK Le cuffie sono le migliori Poly (alias Plantronics) e lo fanno da quasi sette decenni. Il kit Voyager Focus certificato UC ha un bell’aspetto e comunica senza problemi tramite laptop abilitati Bluetooth e telefoni fissi, cellulari e tablet. I tripli microfoni sono ottimizzati con DSP migliorato per una cancellazione del rumore di fondo superiore, oltre alla cancellazione attiva del rumore (ANC), ma il pulsante OpenMic è presente quando ne hai bisogno, permettendoti di sentire l’ambiente circostante all’istante ogni volta che ne hai bisogno. La parte superiore elastica elastica crea una vestibilità comoda ma non troppo attillata per un comfort che dura tutto il giorno e i sensori intelligenti integrati possono rispondere automaticamente alle chiamate semplicemente indossando le cuffie, mentre si disattivano automaticamente quando le togli. Anche l’avviso di silenziamento dinamico è un bel tocco, in quanto ti avvisa quando provi a parlare mentre metti l’audio e avvisi audio chiari e inconfondibili che annunciano cose come ID chiamante, stato della connessione e livello di tempo di conversazione. Tra una chiamata e l’altra, altri suoni come musica e podcast suonano ben confezionati, con bassi spessi e alti scintillanti, il tutto bilanciato e nitido grazie ai potenti motori interni. E per gli utenti mancini, questo set può essere indossato in entrambi i modi, poiché il microfono ben progettato si gira facilmente avanti e indietro e i grandi pulsanti all’esterno consentono di personalizzare e controllare i comandi con un semplice tocco. Amazon

3. Auricolare Bluetooth wireless Logitech Zone Queste cuffie Logitech sono leggere, pieghevoli e dispongono di cuscinetti imbottiti in pelle per un maggiore comfort, oltre alla ricarica wireless Qi. Questo può connettersi a due dispositivi contemporaneamente senza problemi, utilizzando il Bluetooth o il dongle integrato. I pulsanti volume, mute e ANC sono facilmente accessibili direttamente tramite il microfono e il set può durare circa 14-16 ore con una carica completa quando si utilizza ANC. Anche il microfono viene disattivato automaticamente quando lo fai oscillare. Il vantaggio di questa combinazione rispetto ad altri del gruppo è la sua pieghevolezza. È piuttosto raro trovare questa funzione in una buona cuffia ed è davvero pratica per una facile trasportabilità. Inoltre, questo viene fornito con una bella custodia da viaggio in nylon. Una volta tornati nella cupola, l’archetto può essere regolato e il microfono può ruotare in entrambe le direzioni per l’uso su entrambe le orecchie. L’app scaricabile Logi Tune è anche un ottimo modo per ottenere un maggiore controllo su un gruppo, dandoti la possibilità di gestire i livelli di equalizzazione preimpostati, disattivare il microfono e altro ancora. Amazon