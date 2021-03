Messa a fuoco più veloce, dettagli e colori migliori! Samsung ha rilasciato un sensore pixel ISOCELL GN2 1.4μm 50Mp di nuova generazione

Samsung (Samsung) ha annunciato un nuovo sensore da 50 megapixel Samsung ISOCELL GN2, attualmente in produzione di massa; Il sensore ha una dimensione di un singolo pixel maggiore di 1,4 μm, può produrre immagini fino a 100 mega-pixel, con tecnologia Dual Pixel Pro per migliorare le prestazioni dell’autofocus, ed è dotato di una potente funzione HDR interlacciata, con l’aiuto di Smart ISO Pro per ottenere un effetto di ripresa più vivido e vivido.

Il diagramma schematico è il Samsung Galaxy S21 +.

Samsung ISOCELL GN2 ha 50 milioni di pixel con una dimensione di 1.4μm, che può generare immagini altamente dettagliate in condizioni di sorgente luminosa normale. Quando si scatta in interni e in altri ambienti con scarsa illuminazione, combina quattro pixel in uno, che è più simulato. Grandi pixel da 2,8 μm per aumentare la quantità di luce che entra, risultando in immagini più luminose e chiare. Per gli utenti che cercano prestazioni di immagine dettagliate o spesso necessitano di elaborazione di post-produzione come il ritaglio di immagini, ISOCELL GN2 può anche acquisire foto da 100 MP; In questa modalità, GN2 utilizza un algoritmo di Re-mosaic intelligente per riorganizzare i pixel di colore per produrre tre strati di 50MP. Le immagini verdi, rosse e blu vengono quindi ingrandite e combinate per produrre un’immagine di altissima qualità con una risoluzione fino a 100 megapixel.

Questo è anche il primo sensore Samsung a supportare la tecnologia Dual Pixel Pro, che è la soluzione di autofocus a rilevamento di fase più avanzata di Samsung fino ad oggi; Ogni pixel nel sensore di immagine è dotato di due immagini ottiche, Dual Pixel Pro utilizza 100 milioni di punti di rilevamento di fase per ottenere la risoluzione ultra elevata. Autofocus ad alta velocità. Inoltre, Dual Pixel Pro fornisce una messa a fuoco omnidirezionale dividendo i pixel in due. Non solo utilizza la stessa divisione verticale del Dual Pixel, ma Dual Pixel Pro utilizza anche la divisione diagonale. La divisione diagonale aiuta a migliorare le prestazioni di messa a fuoco per lo schermo di rilevamento su e giù e può ottenere una messa a fuoco rapida anche quando non ci sono cambiamenti nel modello orizzontale. Poiché ogni pixel del sensore può svolgere un ruolo nella messa a fuoco, Samsung ISOCELL GN2 ha prestazioni migliori nella messa a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione e nel tracciamento di oggetti in movimento.

Quando si scatta in condizioni di illuminazione mista, come tramonti o ambienti interni in cui la luce solare si riversa fuori dalla finestra, ISOCELL GN2 di Samsung può aumentare la gamma dinamica attraverso la sua funzione HDR interlacciato, una tecnologia HDR multi-trasmissione nel tempo. L’esposizione viene eseguita riga per riga sulla matrice di pixel e vengono acquisite più immagini con tempi di esposizione brevi, medi e lunghi. Massimizzando la gamma dinamica, si garantisce che le aree luminose e le ombre di una scena abbiano dettagli più ricchi e colori più vivaci, rendendole la soluzione migliore per la fotografia ad alto contrasto. Rispetto alla precedente generazione di HDR in tempo reale, la tecnologia HDR interlacciata può ridurre il consumo energetico del sensore del 24%, migliorando così l’efficienza energetica del sistema di imaging generale.

Inoltre, ISOCELL GN2 supporta anche Smart ISO e Smart ISO Pro; Tra questi, Smart ISO può regolare in modo intelligente il guadagno di spostamento del sensore per scattare foto al miglior valore ISO; Usa ISO bassi in ambienti esterni luminosi e interni bui. ISO elevati; A differenza di Smart ISO che utilizza un singolo valore di lettura ISO dall’immagine, lo Smart ISO Pro avanzato utilizza soluzioni di guadagno a doppia conversione (iDCG) in scena per ottenere ISO alto e basso simultaneamente. Il lettore legge il valore per generare rapidamente un’immagine con una gamma dinamica più elevata riducendo al minimo gli effetti di movimento; Inoltre, in un ambiente con sorgenti di luce estremamente basse, Smart ISO Pro può acquisire ed elaborare rapidamente più immagini a ISO elevati per migliorare la sensibilità a quasi un milione di livelli ISO.

Oltre ad acquisire immagini, il sensore ISOCELL GN2 supporta anche la registrazione di video HD FHD 480fps o 4K 120fps.

Rapporti correlati

Questo articolo Messa a fuoco più veloce, dettagli e colori migliori! Samsung ha rilasciato un sensore pixel ISOCELL GN2 1.4μm 50Mp di nuova generazione È apparso per la prima volta in Notizie TNN。