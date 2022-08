Memphis Depay, l’esordio a sorpresa della Juve quest’estate?

Crediti Foto di Icon sport

La Juventus Torino è su più fronti questa estate. La Vecchia Signora d’Italia ha fatto diverse assunzioni strategiche ma ne vuole ancora di più. Quasi garantito per reclutare Filip Kostic, il club di Serie A vuole fare un doppio colpo in attacco. Memphis Depay nella linea di vista.

L’FC Barcelona è galattico per la prossima stagione. Il club ha rotto il salvadanaio per permettersi grandi nomi in attacco. Robert Lewandowski, Rahinha per citarne alcuni. Una situazione che potrebbe spingere Memphis Depay all’uscita. L’olandese sarebbe probabilmente usato di meno. La sventura di alcuni è la felicità di altri. Perso Alvaro Morata, la Juventus Torino vorrebbe sostituirlo con l’ex Lyonnais. Quest’ultimo non è contrario alla partenza. Neanche il club blaugrana lo tratterrebbe. Ma perché l’operazione avvenga, il club di Serie A deve pagare un minimo di 20 milioni di euro.