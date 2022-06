Marte avrebbe potuto sostenere la vita per molto tempo

⇧ [VIDÉO] Potrebbe piacerti anche questo contenuto del partner (dopo la pubblicità)

Una recente analisi delle immagini scattate dal Mars Reconnaissance Orbiter indica che il Pianeta Rosso avrebbe potuto ospitare la vita miliardi di anni fa. I ricercatori hanno già scoperto un’area coperta da depositi fangosi nel cratere Margaritafer Terra. La presenza di questo materiale fangoso indica che l’acqua è defluita in quest’area, il che potrebbe fornire un luogo in cui la vita possa apparire.

Gli scienziati hanno cercato di determinare se la vita è esistita (o esiste ancora) su Marte per decenni. Uno degli obiettivi della missione Mars 2020 e del suo persistente rover è quello di prelevare campioni di suolo marziano per cercare in seguito tracce di vita antica. Il Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della NASA è in orbita attorno al Pianeta Rosso dal 2006. Le immagini trasmesse hanno ripetutamente rivelato la presenza di ghiaccio d’acqua, ma finora nessun rover da ricognizione di acqua liquida ha rilevato con certezza.

Tuttavia, l’acqua liquida è una delle componenti essenziali della vita (come la conosciamo sulla Terra). Un team del Planetary Science Institute ha recentemente fatto un’importante scoperta: un’analisi approfondita delle immagini scattate dal rover ha rivelato che l’acqua liquida esisteva davvero su Marte in passato e questo per un periodo abbastanza lungo. In altre parole, su questo pianeta esistono oggi condizioni inospitali che possono sostenere la vita.

Acqua liquida da oltre un miliardo di anni

Catherine Weitz, capo scienziata del Planetary Science Institute, e il suo team hanno fatto riferimento alla “lunga storia dell’acqua liquida” in un comunicato stampa. Erano particolarmente interessati al bacino del Ladon, situato sul Margaritifer Terra, una regione di Marte piena di crateri, dove sono già stati identificati antichi canali di flusso e molte pianure alluvionali.

Esaminando i filmati MRO, i ricercatori hanno scoperto depositi fangosi in questo bacino, comprese le valli del Ladon settentrionale, a sud del bacino e negli altopiani sudoccidentali circostanti. Sebbene questi depositi non siano la prova della vita in quanto tale, dimostrano che Marte era abitabile, poiché l’argilla è un’importante fonte di nutrienti. ” La presenza di argilla indica un ambiente favorevole alla vita, poiché l’argilla si forma e rimane stabile in condizioni di pH neutro poiché l’acqua persiste a lungo, riducendo l’evaporazione alla formazione di altri minerali come i solfati Weitz dice.

Secondo il team, l’acqua liquida è apparsa “relativamente presto” nella storia di Marte, circa 3,8 miliardi di anni fa (sebbene si sia formata, come altri pianeti del Sistema Solare, circa 4,6 miliardi di anni fa). Quest’acqua esisteva circa 2,5 miliardi di anni fa, che i ricercatori considerano “relativamente recente”.

ambiente favorevole alla vita

I ricercatori riportano sulla rivista che i sedimenti stratificati di colore chiaro da loro osservati sono particolarmente diffusi nelle valli e nel bacino del Ladon, estendendosi lateralmente per distanze superiori a 200 km. Icaro. La morfologia e la mineralogia di questi depositi sedimentari testimoniano la presenza di un lago nel bacino del Ladon e nel nord del Ladon Vallese. ” L’ambiente lassativo a bassa energia e la presenza di argilla sostenevano un ambiente favorevole alla vita dell’epoca. ‘ afferma il mondo.

Il team ha scritto che la morfologia della lettiera varia notevolmente in termini di colore e luminosità, ma i sedimenti contengono principalmente firme di Mg-smectite (fillosilicato). I ricercatori ritengono che l’argilla si sia formata per la prima volta nell’antico altopiano intorno al bacino del Ladon.

Quando l’acqua scorreva, ha eroso queste argille risalenti per produrre il canale di Ladon Vales e alla fine ha depositato sedimenti a valle in un lago all’interno del bacino del Ladon e delle valli del Ladon settentrionale. Questo lago esisteva durante l’Alto Noachiano fino all’inizio dell’Esperia. ” L’ambiente lacustre può anche essere favorevole agli agenti atmosferici in situ e alla formazione di argilla ‘”, osserva il team.

L’afflusso d’acqua più recente, datato dal tardo Esperiano all’inizio dell’Amazzonia, si trova lungo il bacino sudoccidentale del Ladon. I depositi sedimentari in questa regione mostrano una firma simile a quella identificata in un’altra parte di Marte, il delta di Eberswalde, situata a sud di questa area di studio. ” I nostri risultati indicano che i depositi fangosi depositati dall’acqua corrente a Eberswalde non erano insoliti in questi tempi moderni, poiché vediamo molti esempi di piccole valli simili che depositano fango nella regione. Weitz dice.

In sintesi, questo studio conferma che l’acqua liquida un tempo era abbondante su Marte e quindi potrebbe aver sostenuto la vita in diverse occasioni. Ma quest’ultimo punto può essere confermato solo dopo l’analisi di laboratorio dei materiali attualmente raccolti da Perseverance.