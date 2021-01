Il Grand Canyon dell’Arizona può essere sorprendente, ma è solo “graffiato” rispetto al Wallace Merinaris Canyon su Marte, rivelando nuove foto. USA Today

Le idee principali della storia Se fosse collocato negli Stati Uniti, il canyon su Marte si estenderebbe da New York a San Francisco.

Gli scienziati non sono ancora sicuri di come sia nato il complesso della Valle di Gargyuan.

Su Marte si trova anche Olympus Mons, il vulcano più grande del sistema solare.

Il Grand Canyon dell’Arizona può essere sbalorditivo, ma rispetto alla possente Valle di Fallers Mirinares su Marte, è solo “graffiato”.

Il canyon viaggerebbe da New York a San Francisco, se fosse negli Stati Uniti, lungo l’equatore di Marte per circa 2.500 miglia. NASA. Il fondo del canyon si tuffa per 7 miglia nelle pianure circostanti. È profondo quanto alcune parti profonde dell’oceano terrestre.

È il canyon più grande del sistema solare e nuove immagini del Mars Reconnaissance Orbiter rivelano i dettagli delle sue dimensioni colossali.

Le immagini sono state acquisite con HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), la fotocamera più potente mai inviata su un altro pianeta. Il Mars Reconnaissance Orbiter è uno dei sei dispositivi a bordo Università dell’Arizona Egli ha detto.

Nonostante le splendide foto di Las Merenares, gli scienziati non sono ancora sicuri di come sia stato creato il complesso del Gargyuan Canyon, secondo Livesens.

Uno sguardo più da vicino a Mars Wallace Marineris, la più grande valle del sistema solare. (Immagine: NASA / Jet Propulsion Laboratory / University of Arizona)

“A differenza del Great Canyon terrestre, Valles Marineris potrebbe non essere stato infastidito da miliardi di anni di acqua; il Pianeta Rosso è così caldo e secco che a volte contiene un fiume così grande da sfondare la corteccia.” Scienze viventi Egli ha detto.

Gran parte della valle potrebbe essere stata aperta milioni di anni fa. Agenzia spaziale europea Si dice che il primo gruppo di vulcani vicino alla regione della Tracia sia uscito per primo dal suolo marziano.

Il Tithonium chasma (parte delle Valles marineris di Marte) corre lungo linee di sedimenti diagonali, che secondo LiveScience potrebbero indicare antichi cicli di gelo-disgelo. (Immagine: NASA / JPL / UAri Arizona)

L’agenzia spaziale ha detto: “Durante il primo miliardo di anni di vita del pianeta, il magma ha spazzato via il rigonfiamento dei thailandesi e la crosta circostante si è espansa e alla fine è caduta nel gigantesco avvallamento di Las Marineris”.

Boulevard Tharis è il più grande vulcano del sistema solare, Olympus Mons. Science Times menzionato.

Secondo LiveSense, l’analisi di immagini ad alta risoluzione come questa aiuterà a risolvere la storia delle origini mistiche della più grande valle del sistema solare.

