(credito: Unsplash)

Questo articolo ti è stato proposto grazie a una collaborazione pungiglione europeo con il Forum economico mondiale.

Autore: Katharina Buchholz, giornalista di dati, Statista

Una nuova ricerca mostra che il cambiamento climatico potrebbe spingere le temperature più alte di 7,6 gradi Celsius nella capitale austriaca Vienna entro il 2050.

Il tempo a Londra potrebbe essere simile a quello di Barcellona, ​​​​dove l’estrema siccità si accompagna a forti piogge quando piove.

Si prevede che i residenti in circa un quinto di tutte le città sperimenteranno condizioni climatiche mai viste prima in nessuna delle principali città.

Di base Cambiamento climatico Lo studio lo ha trovato Londra Il tempo potrebbe assomigliare a Barcellona entro il 2050. Anche se all’inizio può sembrare un sogno per i londinesi, il cambiamento potrebbe trasformarsi in un incubo perché sarà accompagnato da periodi di siccità estrema e forti piogge nei mesi piovosi, sfidando molti aspetti della vita cittadina.

Qual è lo studio del cambiamento climatico?

La ricerca si è concentrata su 520 grandi città ed è stata pubblicata sulla rivista PIÙ UNO. La maggiore preoccupazione era che i residenti in circa un quinto di tutte le città, comprese Giacarta, Singapore e Kuala Lumpur, avrebbero incontrato condizioni climatiche mai viste prima in nessuna delle principali città.

Entro il 2050, Madrid dovrebbe sentirsi come la Teheran iraniana, Helsinki si sentirà come Budapest, Seattle si sentirà come Roma e il clima di New York sembrerà Virginia Beach. L’aumento delle temperature medie estive è stato solo uno dei fattori che i ricercatori sui cambiamenti climatici hanno esaminato per i loro confronti nelle città. Sarà uno dei più alti della capitale austriaca Vienna, con temperature estive in aumento di 7,6°C entro il 2050 e un clima più vicino a Skopje, in Macedonia. Si prevede che Berlino e Parigi vivranno i mesi più caldi in media oltre i 6°C e i loro climi si sposteranno a quelli visti oggi rispettivamente a Canberra, in Australia, e Istanbul, in Turchia.