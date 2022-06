I profitti di Nike crollano a causa delle minori vendite in Nord America e Cina

Nike ha registrato vendite inferiori in Nord America e Cina e prevede vendite stabili o leggermente superiori a causa dell’inflazione, del dollaro forte e di altri venti contrari. Foto: Wang Chao/AFP/File

Le minori vendite in Nord America e Cina hanno influenzato i risultati trimestrali di Nike in quanto Gli sport Lunedì, il gigante ha previsto una modesta crescita dei ricavi in ​​mezzo a un dollaro forte, inflazione in aumento e altri venti contrari.

La società dell’Oregon, che ha beneficiato di prezzi elevati a volte durante la pandemia ma ha anche dovuto affrontare la chiusura di fabbriche in Asia dovuta al Covid-19 che ha ridotto le sue scorte, ha registrato utili inferiori nel quarto trimestre dell’anno fiscale.

Per il trimestre conclusosi il 31 maggio, Nike ha registrato un utile di 1,4 miliardi di dollari, in calo del 5% rispetto all’anno precedente, con ricavi in ​​calo dell’1% al 12,2%.

Neil Saunders, amministratore delegato di GlobalData, una società di consulenza al dettaglio, ha affermato che i risultati sono stati “ragionevolmente buoni” ma con alcuni “sfortunati diavoli nei dettagli”.

Ciò include il difficile contesto inflazionistico in Nord America, che ha portato alcuni consumatori a ridurre gli investimenti discrezionali.

Un altro problema è la Cina, dove i blocchi stanno portando a “sbalzi improvvisi nel comportamento dei consumatori”, ha affermato Saunders in una nota.

“In teoria, dovrebbe esserci una ripresa con la riapertura della Cina, ma potrebbe essere rapidamente invertita se venissero imposti ulteriori blocchi”.

Le azioni sono scivolate poiché Nike prevedeva che le entrate sarebbero state stabili fino a un “leggero aumento” nel prossimo trimestre.

Matthew Friend, chief financial officer di Nike, ha affermato che la società ha monitorato il comportamento dei consumatori per le “ramificazioni dell’elevata inflazione” e ha adottato un “approccio prudente” nei confronti della Grande Cina, date le politiche restrittive del Paese contro il COVID-19.

Friend ha anche affermato che le prospettive riflettono il forte calo del dollaro nei mercati esteri, nonché il duro colpo causato dagli elevati costi di spedizione e dagli investimenti nella catena di approvvigionamento.

Le azioni sono scese del 3,0 percento a $ 107,20 nel trading after-hour.

