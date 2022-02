L’oggetto che si scontrerà con il lato più lontano della luna non proviene da SpaceX

Qualche giorno fa, Bill grigioun astronomo Specialista di monitoraggio Oggetti vicini alla Terraha annunciato che la seconda fase del lanciatore Falco 9 Sviluppato da SpaceX Stava per colpire il lato opposto la luna. in un nuova connessioneOggi, spiega, si sbagliava. Se un oggetto sta per entrare in collisione con il nostro satellite, è meglio che sia un pezzo di a Razzo Long March 3C, lanciato Missione cinese Chang’e 5-T1 Nell’ottobre 2014.

Bill Gray racconta come lo sai, già sette anni fa e grazie ai dati di Indagine sul cielo di Catalina Un programma responsabile per il monitoraggio delle cose Oggetti vicini alla Terra per valutare Minacce che possono rappresentare per la Terra – Il secondo piano di lanciatore Falcon 9 che ha messo Osservatorio sul clima profondo in un orbitante. luminositàposizioni delle tracce. Tutto sembrava appropriato in quel momento.

“Con il senno di poi, avrei dovuto notare alcune cose strane sull’orbita di questo oggetto”Come dice oggi Bill Gray. Finalmente è un’e-mail di un ingegnere Laboratorio di propulsione a getto (Nasa) che li ha fatti uscire. ” il Panoramica La Luna sembrava plausibile, ma John Giorgini mi ha suggerito di guardare invece tra gli oggetti lanciati poco prima di marzo 2015 in un’orbita alta passando davanti alla Luna, un’orbita raggiunta da poche macchine. » E il resto del Razzo Alla fine sembra che Long March 3C si adatti meglio ai dati.

Da febbraio 2015, il secondo piano di Falcon 9. Lanciatore Sviluppato da SpaceX e messo in orbita Osservatorio sul clima profondo Comprensione, osservatorio tempo metereologico Dallo spazio profondo – segue un percorso piuttosto accidentato. Oggi, gli specialisti del monitoraggio NEO – asteroidi e gli altri cometein particolare – annunciò che presto si sarebbe scontrato con la luna.

L’appuntamento è per il 4 marzo. sul lato Il lato opposto della luna. Vicinoequatore. Al momento non è possibile essere più precisi su quando e dove si verificherà l’impatto.

È successo o no? È successo nel senso che questo è probabilmente il primo esempio dell’impatto non intenzionale di detriti da conquista dello spazio sulla Luna. E se alcuni sperano di imparare qualcosa dalla fionda che verrà prodotta, lo specialista in materia discuterà la situazione su Blog, dubito che sia così. Perché l’impatto dovrebbe avvenire sul lato opposto della Luna – e quindi non è visibile dalla Terra e forse oltre la portata delle sonde attualmente nel settore, come LRO (veicolo da ricognizione lunare) – Nella zona probabilmente Poca attenzione.

D’altra parte, Bill Gray invita SpaceX e altri a considerare che i resti dei loro lanciatori attraversano più spesso il percorso della luna. Diamoci la scena di qualcuno che colpisce una zona non illuminata del volto visibile, al momento del primo o dell’ultimo quarto. E per consentire alle sonde di restituire i dati ai crateri appena formati.