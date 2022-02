COVID-19: Omicron, Deltacra… Come si svilupperà l’epidemia nelle prossime settimane?

Con il numero di persone infette che continua a diminuire – il tasso di infezione dell’Aveyron è di 2.417 – dovremmo aspettarci buone notizie sul fronte Covid-19 nelle prossime settimane?

L’epidemia è in calo. Questo è un lavoro. Tuttavia, i numeri incoraggianti – la Francia è scesa al di sotto del livello di 1.500 nuovi casi ogni 100.000 abitanti – dovrebbero essere considerati con cautela. Il Paese, infatti, non è immune da una nuova alternativa che può “bagnare” i più ottimisti tra noi. Scorso, deltacroneÈ già stato scoperto nel Regno Unito.

In Francia, la curva dei casi di Omicron parla da sé.

– Covidatura



Il numero di casi rilevati ad Aveyron, il 14 febbraio, era di poco superiore a 1.000.

– Covidatura



Inoltre, gli specialisti sono divisi sull’evoluzione dell’epidemia.

come l’influenza

La prima prevede un forte ritorno del virus nel prossimo inverno, come l’influenza stagionale. E per l’influenza, si raccomanda di ricordare la vaccinazione una volta all’anno. Soprattutto per le persone più fragili, anziane o immunocompromesse.

Se l’epidemia si placa in Francia, l’Aveyron rimane tra i dipartimenti più colpiti.

– Covidatura



Attenzione alle variabili

Il secondo, più pessimista, indica una ripresa dell’epidemia entro poche settimane. Con l’emergere di nuove varianti, in particolare BA2, che attualmente interessano la Danimarca e il cui impatto è difficile da valutare. I ricercatori notano anche che se Omicron è altamente contagioso, non è altamente virulento. Sarà così per le seguenti forme di Covid-19? Niente di meno sicuro.

Non abbassare la guardia

Infine, poiché il coronavirus è ancora in circolazione, gli scienziati consigliano di sottoporsi regolarmente a test, di non rinunciare al lavoro a distanza e di continuare la campagna di vaccinazione su scala globale.

Una cosa è certa, non abbiamo finito con il Covid. Quindi potresti anche imparare a conviverci.