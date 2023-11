L’OFFICINA: L’ARTE DI VIVERE ALL’ITALIANA

Arrivato in Francia nel 2014, Alessandro de Capua ha lavorato per diversi anni in un famoso indirizzo nella regione di Rennes: Le Toscano. Dopo una deviazione nell’ambiente associativo, ritorna ai suoi primi amori. “Volevo tornare in cucina”, spiega. “Aprire il mio ristorante era il mio sogno. » Con Marie-Laure Châtel, lo chef propone un’arte di vivere italiana e specialità dello stivale europeo. “La nostra visione si basa sul piacere del gusto, sulla convivialità e su una forte condivisione culturale. »

Alla guida del suo locale, Alessandro non dimentica le sue radici. Da parte di madre trae le sue ispirazioni culinarie dall’Emilia-Romagna e da parte di padre, dalle tradizioni del sud. “Nel corso dei miei quattordici anni di esperienza personale e professionale, ho acquisito un’ottima conoscenza dei prodotti”, spiega. Divenuto un “edonista culinario” della cucina italiana, Alessandro ha trasmesso la sua passione ai suoi cari e ai suoi amici. “Oggi è naturalmente con la mia famiglia, insieme a Marie, la sua compagna, che voglio condividerlo con i miei clienti. »

A Betton, Alessandro ha trovato una location adatta alle sue ambizioni nell’ex ristorante Au p’tit Malouin. “La storia della casa in cui ci siamo stabiliti ci ha affascinato. Abbiamo voluto continuarlo aprendo lì il nostro bistrot. » Qui la coppia condividerà l’amore per l’Italia, con ricette di famiglia personalizzate. “Ho sempre amato lavorare con la pasta e i suoi condimenti. Sono costantemente alla ricerca della nota giusta e del gusto giusto. »

Con l’aiuto di un pizzaiolo, due cuochi e una cameriera, il locale sarà il posto migliore dove mangiare piadina, lasagne, tagliatelle al ragù romagnolo… Offre settanta posti a sedere, una terrazza con giardino. L’Officina, 10, rue de Rennes, tel. 02 99 00 77 86. Lunedì, martedì, giovedì dalle 12:15 alle 13:30 e dalle 19:15 alle 21:00. Venerdì, sabato dalle 12:15 alle 13:15 e dalle 19:15 alle 21:30 accesso PRM. Il sitoweb: https://www.officina.bzh/