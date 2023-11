New York: aria di Italia francese da Rampoldi | Il blog di Gilles Pudlowski

Rampoldi New York: la brasserie italiana e newyorkese chic di Antonio Salvatore, vicino al Lincoln Center. Il transalpino di Monaco, stellato Michelin, gioca qui sul velluto, in un ambiente più spazioso di quello storico del Principato con panche in pelle beige, pareti in marmo rosso, ma anche un vasto bancone all’ingresso, un soffitto altissimo più una cucina che può essere visto dietro la sua vetrata.

Una chef americana, che lavora secondo le sue direttive, esegue una cucina italiana con tocchi francesi di qualità. Vitello tonnato, flan di parmigiano con melanzane e pomodoro, che rivisita con grande successo la parmigiana di melanzane, i calamari saltati e gli squisiti carciofi fritti, ma anche la tartare di manzo, presentata al tavolo e preparata davanti a voi con tanto olio d’oliva, seducono facilmente.

Aggiungiamo una gamma di paste e farine di alta qualità (come il magnifico risotto ai funghi porcini e tartufo e le superbe tagliatelle fresche fatte in casa con guanciale di manzo). Inoltre i vini di qualità al bicchiere, sia di origine statunitense (come questo Inscription Pinot della Willamette Valley in Oregon), sia ovviamente italiani (lusinghiero Chianti Classo Castello di Bossi o il più evanescente Barolo Cinquevigne di Damilano).

Dessert regressivi tipo tiramisù, finta meringa tipo pan di spagna con crema al limone e meringa italiana e gelato alla lavanda della Provenza, con pistacchi e mini donut, più un inutile miele al tartufo, ultimo inconveniente di un pasto di qualità, esotico e rassicurante nella vita frenetica mondo di New York.

Rampoldi New York

49 W 64th St

New York, NY 10023

Come. : (212) 799-1000

Chiusura settimanale. : nessuno.

Tessera: 90-150€.

Luogo : rampoldinyc.com