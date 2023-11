Lo zoo di Buffalo e il Lincoln Park Zoo annunciano il trasferimento dei rinoceronti

Venerdì 3 novembre 2023 alle 13:35

Lo zoo di Buffalo e il Lincoln Park Zoo hanno annunciato l’avvenuto trasferimento di due rinoceronti tra le due istituzioni.

Il 3 ottobre, Romeo, un rinoceronte nero orientale maschio di 4 anni, lasciò il Lincoln Park Zoo di Chicago e si trasferì a Buffalo; Mentre Lulu, una femmina di rinoceronte nero orientale di 5 anni, si è trasferita da Buffalo a Chicago. Il trasferimento di Romeo e Lulu faceva parte di una raccomandazione del Piano di sopravvivenza delle specie (SSP) per sostenere la conservazione dei rinoceronti neri orientali.

“Lo zoo di Buffalo è orgoglioso di far parte di questo grande progetto sui rinoceronti”, ha affermato Lisa Smith, Presidente e CEO. “È estremamente importante continuare a lavorare insieme per salvare queste specie in via di estinzione. Lo spostamento dei rinoceronti nelle loro nuove case offre a ogni zoo l’opportunità di lavorare per la conservazione di questa specie. Attualmente ci sono 53 animali in 26 zoo accreditati AZA, quindi avere tutta una femmina riproduttiva è fondamentale per la popolazione.

Romeo arriva a Buffalo dove trascorrerà i prossimi anni maturando prima di essere pronto per riprodursi. Lulu si trasferisce a Chicago nella speranza di essere accoppiata con successo con uno dei maschi diciannovenni dello zoo.

“Il Lincoln Park Zoo è onorato di offrire una nuova casa a Lulu”, ha affermato Cassie Kotelek, curatrice della sezione carnivori e grandi mammiferi. L’arrivo di Lulu aiuta a sostenere questo gruppo in via di estinzione attraverso il piano di sopravvivenza della specie di rinoceronte nero orientale. Romeo è un unicorno incredibilmente speciale. “È forte, calmo e impegnato e siamo entusiasti che lo zoo di Buffalo gli stia offrendo un nuovo spazio per entrare nell’età adulta”.

Foto di Romeo per gentile concessione dello zoo di Buffalo.

Lo zoo di Buffalo afferma che il rinoceronte nero è uno dei mammiferi più a rischio di estinzione del pianeta, con la Lista rossa delle specie minacciate dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) che elenca il rinoceronte nero orientale come una specie in pericolo di estinzione. Il numero totale è stimato a 5.500 individui rimasti allo stato selvatico. Sono minacciati da una serie di fattori, tra cui il bracconaggio, la perdita di habitat e il cambiamento climatico.

Lo zoo di Buffalo è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 16:00 e l’area rimane aperta per un’ora dopo la chiusura dei cancelli d’ingresso.

Fondato nel 1875, lo zoo di Buffalo è il terzo zoo più antico degli Stati Uniti. Ogni anno, lo zoo di Buffalo riceve circa 500.000 visitatori all’anno ed è una delle maggiori attrazioni turistiche del New York occidentale.

“Situato su 23,5 acri del bellissimo Delaware Park di Frederick Law Olmsted, lo zoo offre esperienze interattive ed educative per tutta la famiglia tutto l’anno. Con una varietà di animali selvatici ed esotici e più di 320 specie di piante diverse, i visitatori vengono introdotti alla natura che li immerge ogni volta loro visitano.

