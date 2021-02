L’Italia sigilla il nord

Bollettino FAZ “Coronavirus” Il mondo intero parla del coronavirus. Tutte le notizie e le analisi sulla diffusione e il controllo della pandemia recapitate quotidianamente nella tua casella di posta.

Un italiano su quattro dovrebbe aspettare a casa?

Nessuno sa quali saranno le conseguenze per il Paese di questa misura senza precedenti. Un italiano su quattro dovrebbe restare a casa per quattro settimane e aspettare che il maledetto coronavirus venga ‘sconfitto’, come viene chiamato nel linguaggio sempre più marziale di politici ed esperti a Roma che consigliano nelle riunioni di crisi? Oppure il termine “indispensabile” utilizzato nel decreto sarà definito in senso ampio per i cambiamenti di sede eccezionalmente consentiti e per la libertà di movimento che è ancora concessa nonostante un divieto generale?

L’apertura della “Zona Riservata” di domenica non si è vista solo sull’Autostrada del Brennero A22 al confine tra Emilia Romagna e Lombardia “isolata”: né sull’autostrada stessa né al casello di Mantova Nord o comunque c’era un controllo o anche un isolato in una strada. La corsa gratuita – a parte il limite di velocità generale di 130 chilometri orari – era già stata concessa più a sud sull’autostrada che collega Roma e Bologna a nord.

Lì la A22 e la grande autostrada A1 nord-sud attraversano le province di Modena e Reggio Emilia in Emilia-Romagna, anch’esse zone a traffico limitato da domenica sera. Domenica mattina non c’erano barriere o controlli, né in autostrada né altrove. Nonostante i titoli fuorvianti di molti giornali, le aree riservate non sono nuove “zone rosse”.