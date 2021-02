Chicago si proclama la capitale della pizza e gli italiani sono indignati!

La città americana ha fatto una dichiarazione per bollire il luogo di nascita della pizza in Italia. È una provocazione che non è passata inosservata!

Credito: jazz3311

Pubblicità

La pizza è riuscita a conquistare il mondo intero ed è diventata probabilmente il piatto più imitato. Un impasto fine o brioche, salsa di pomodoro, formaggio e altri servizi, tutte le ricette sono possibili. Di solito è questa scelta di ingredienti che dà inizio alle ostilità. Questa volta va molto oltre. La città di Chicago sostiene di essere la capitale mondiale della pizza. Napoli non poteva lasciar passare una simile eresia!

Chicago sostiene di essere la capitale della pizza

Ricordiamo i fatti: il 9 febbraio, in occasione del National Pizza Day, Chicago ha pubblicato il fatidico tweet: “Orgogliosi di essere la capitale mondiale della pizza”. L’attore italiano Salvatore Esposito, invece, ha risposto: “Dopo Napoli, cari amici americani”. È seguita una valanga di messaggi sui social per un dibattito molto vivo.

orgogliosa di essere la capitale mondiale della pizza. #nationalpizzaday – Chicago (@chicago) 9 febbraio 2021

Dopo NAPOLI i miei amici americani !!! – Salvatore Esposito (@SalvioEspo) 10 febbraio 2021

Lato media, il sito Dissapore.com ha preferito sorridere con tanta pretesa, mentre la redazione di Pagina dei fan ha scritto: “All’ombra del Vesuvio non avremo mai peperoni o un pugno nell’occhio come la pizza all’ananas”. C’è da dire che questo piatto è molto diffuso negli Stati Uniti, gli americani lo consumano sempre di più e il 17% dei ristoranti sono pizzerie. Comunque sia, i napoletani volevano difendere la loro specialità.