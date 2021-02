28 delle foto più belle d’Italia

Sommario

Lasciati trasportare nelle terre italiane e scopri le meraviglie lì nascoste … ecco la nostra selezione delle foto più belle d’Italia!

Viaggiare non è solo un atto, né un’ambizione, è soprattutto un’arte di vivere. E se è difficile attraversare la fine del mondo per tutta la vita, nulla impedisce alla tua mente di viaggiare. È per questo motivo che Generation Voyage ti offre diversi temi, per aiutarti a fuggire nei tuoi paesi preferiti o per scoprire nuove meraviglie in previsione dei tuoi viaggi futuri.

Puoi trovare, per più destinazioni, la nostra playlist di viaggio, le nostre migliori specialità culinarie preferite e ora le nostre foto più belle! Quindi, che tu sia in metropolitana, a letto o al lavoro, dedica 5 minuti alla scoperta di immagini sublimi!

Oggi è sulle terre italiane che abbiamo deciso di trasportarvi. E se l’Italia viene spesso chiamata ” Bel Paese ”, Che significa“ il bel paese ”, è perché la ricchezza e la bellezza dei suoi paesaggi sono all’altezza di queste parole. Mescolando montagne vertiginose e spiagge di sabbia fine o anche piccoli villaggi arroccati sulle montagne, l’Italia è piena di tesori da scoprire attraverso questa parte superiore delle nostre 28 foto più belle!

Leggi anche:

Playlist – Italia

Scopri l’Italia in foto

Una terra di arte e architettura

L’Italia ei suoi pittoreschi borghi

Le testimonianze del passato e delle civiltà successive fanno dell’Italia un Paese al centro della storia, della cultura e dell’arte. Così, tesori artistici e architettonici sono ovunque e ogni angolo del paese ha in serbo per voi meravigliose sorprese.

Cominciamo il nostro viaggio esplorando i pittoreschi borghi che adornano l’intero paese. Arroccate in montagna o in riva al mare, ognuna ha un fascino speciale e unico.

Resti e città emblematiche

Oltre ai suoi borghi pittoreschi, l’Italia è ricca di tesori artistici e architettonici che scopriremo in seguito attraverso monumenti, resti e città emblematiche. Dalla famosa Torre Pendente di Pisa ai numerosi siti archeologici alle città storiche, c’è qualcosa per soddisfare gli appassionati del turismo culturale.

Un’incredibile diversità di paesaggi

Montagne e laghi

Le meraviglie dell’Italia non si fermano solo all’arte e all’architettura. In effetti, la ricchezza naturale del paese è incredibile: montagne vertiginose, distese di sabbia fine e le loro acque turchesi o anche paesaggi vulcanici… tanti tesori naturali da scoprire sulle terre italiane.

Per cominciare, lasciati trasportare attraverso la nostra selezione di foto che ti condurranno in un viaggio attraverso le montagne e i laghi che costeggiano il paese.

Isole e spiagge

Come farti viaggiare in Italia senza presentare i cliché delle sue spiagge paradisiache? Le bellissime isole della Sicilia e della Sardegna offrono distese di sabbia e acque incredibili che non lasciano nessuno indifferente.

Una terra di vulcani

Per concludere in foto il nostro viaggio in Italia, scopriamo i vulcani del paese! Dall’imponente Etna al vulcano Stromboli arroccato su un’isola della Sicilia, questi tesori naturali sono tanto belli quanto affascinanti.