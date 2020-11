Lazio-Juventus goal 0-1 di Ronaldo | Il diretto

Azione insistente di Cuadrado sulla destra, poi il colombiano riceve un bel pallone di Bentancur in area e passa in mezzo. Reina non è perfetta nell’intervento e Ronaldo non ha difficoltà a spingerla dentro.

Alla sinistra del francese, anche in questo caso l’intervento del portiere della Lazio non è difficile.

Statistiche e precedenti

–

Dopo una striscia di 14 partite casalinghe senza vittorie (3N, 11P) contro la Juventus in campionato, la Lazio ha ottenuto il successo nelle ultime; i biancocelesti non vincono due partite di fila contro i bianconeri dal 2001. Cristiano Ronaldo ha segnato in ognuna delle tre partite di questo campionato; Nell’era dei tre punti per vittoria, solo un giocatore della Juventus ha segnato nelle sue prime quattro partite di Serie A della stagione: Paulo Dybala nel 2017/18. Sull’argentino: ha segnato 7 gol contro la Lazio in A. Contro qualsiasi squadra ha fatto meglio. Joya ha esordito nella massima serie contro i biancocelesti, all’Olimpico, nel settembre 2012, con il Palermo.