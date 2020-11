“Sono qui per unirmi” – Corriere.it

Il discorso di vittoria di Joe Biden e Kamala Harris al Chase Center di Wilmington, la città dove risiede il vicepresidente eletto, senza mai menzionare il presidente uscente Donald Trump che non ha concesso la vittoria al suo rivale. Qualche centinaio di persone all’interno delle loro auto, parcheggiate in macchina in una grande piazza, e qualche migliaio di persone mascherate accalcate nella zona di sicurezza adiacente, anche con sedie da picnic, lo ascoltarono e lo applaudirono. . L’evento su due grandi schermi, collegati con le reti americane. Noi persone ora abbiamo il potere di costruire un futuro migliore: nelle parole di Kamala Harris. Non dobbiamo mai dare per scontata la democrazia, ha aggiunto. Sono la prima vicepresidente donna ma non sarò l’ultima. È una terra di opportunità. Rivolgendosi alle ragazze, ha detto: Sogna con ambizioni.

Poi dà la parola al presidente eletto Biden che rivendica la volontà di rappresentare tutti gli americani: non vedo stati azzurri o rossi ma uniti. Voglio essere presidente che unisce, domani un giorno migliore. Grazie a Wife: sono il marito di Jill e non sarei qui senza di lei. Senza la mia famiglia. Jill sarà una fantastica first lady. Getta un ramoscello d’ulivo alla fine di una dura campagna elettorale: tratta i tuoi avversari come nemici. So che rimarrai deluso, ma dammi una possibilità, ha detto Biden rivolgendosi agli elettori americani che non hanno votato per lui. Sono un orgoglioso democratico ma governerò come presidente degli Stati Uniti, ha assicurato.