Le aziende turche alimentano il boom delle infrastrutture in tutta l’Africa

aziende turche Queste aziende stanno facendo scalpore in tutta l’Africa, avendo implementato 1.864 progetti per un valore sbalorditivo di 85,4 miliardi di dollari entro la fine del 2023.

Questi progetti non solo hanno trasformato in modo significativo il panorama infrastrutturale in Africa, ma hanno anche fornito opportunità di lavoro a più di 100.000 africani.

Dare potere all’Africa

Questo motivo fa parte di una strategia più ampia perseguita da Türkiye per approfondire le sue relazioni con il continente. Sotto supervisione Il presidente ErdoğanIl volume degli scambi commerciali della Turchia con l’Africa è aumentato in modo significativo da 5,4 miliardi di dollari nel 2003 a circa 50 miliardi di dollari entro la fine del 2023.

Questo impegno va oltre il semplice commercio e comprende aiuti diretti, sviluppo delle infrastrutture e progetti di trasporto volti al raggiungimento di vantaggi economici reciproci.

Grandi attori e mega progetti

Le principali società di costruzioni turche come Bulat Yul E Yabi centrale Sono in prima linea in queste iniziative. Alcuni dei loro progetti più importanti includono lo sviluppo della strada Muyembe-Nakapiripirit e una sezione della ferrovia a scartamento standard dell'Uganda.

Questi ambiziosi progetti hanno rilanciato le economie locali, migliorato i trasporti, incentivato il turismo e creato ampie opportunità di lavoro. Gli appaltatori turchi partecipanti sono stati elogiati per la loro generosità e impegno nel condividere le loro conoscenze e tecniche con la forza lavoro locale.

Oltre l’Uganda

Ma la portata del coinvolgimento turco in Africa si estende oltre l’Uganda. Le aziende turche hanno lasciato il segno in Libia, Ruanda, Camerun, Senegal e Niger, dove hanno realizzato importanti progetti tra cui centri congressi, aeroporti e complessi sportivi. Questi progetti confermano l'impegno della Turchia nel contribuire allo sviluppo delle infrastrutture e alla creazione di opportunità di lavoro in Africa.

Tali dichiarazioni del Consiglio per le relazioni economiche estere della Turchia (DEIK) evidenziano investimenti significativi e completamenti di progetti da parte delle aziende turche in Africa, dimostrando l’impatto economico di vasta portata dell’impegno della Turchia nel continente.