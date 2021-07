L’insegnante di fisica era arrabbiato perché gli studenti hanno guardato la trasmissione in diretta dell’insegnante Minh Tho, ma guardando questa frase carina e persuasiva, chi non si sarebbe arrabbiato?

Insegnante Tran Thi Minh Thu – Insegnante di fisica online è diventato improvvisamente il nome più famoso dei netizen nell’ultima mezza giornata dopo la trasmissione in diretta di 72K della lezione. Finora, la pagina di Guru Minh Tho ha quasi 600mila follower e Blurry ha anche ricevuto centinaia di migliaia di Mi piace, chiamando ovunque.

Poiché l’influenza del Maestro Minh Tho è così forte, gli studenti sono tutti confusi. Anche gli insegnanti e gli altri educatori non possono sfuggire al fenomeno comune della didattica online. Da qui anche alcune brutte battute tra insegnanti e studenti che fanno cadere i netizen dai loro posti, ad esempio la storia qui sotto.

Non è stato uno studente maschio come molti altri studenti della Generazione Z che ha iniziato a rivolgersi alla fan page dell’insegnante Minh Tho per partecipare a una lezione online. Sfortunatamente, l’insegnante di fisica del suo amico lo scoprì e scrisse in tono triste: Ti piace impararlo dal vivo? Hai motivato questo test su 9!

Il messaggio è arrivato proprio a mezzanotte, che coincideva anche con l’orario di trasmissione della signorina Minh Tho. Sebbene le parole non siano pesanti, tutti possono immediatamente sentire il lieve rimprovero degli studenti. Ma subito dopo, questo amico ha risposto con calma immediatamente: Sei anche la mia motivazione!

Ascolta questa frase gentile e rassicurante, che non può essere offesa. È vero che uno studente maschio è davvero bravo quando ha una risposta molto interessante e sicuramente piacerà all’insegnante. I netizen hanno un altro argomento da discutere vigorosamente:

“Fortunatamente ho finito gli studi, altrimenti il ​​mio piccolo maestro si sarebbe spezzato il cuore!”



“Sono stato sorpreso a fare qualcosa di subdolo!”



“Se fossi stato io, avrei risposto: Eh? Stai guardando anche tu? Haha!”