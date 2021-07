Orgoglio israeliano alle Olimpiadi Internazionali della Matematica 2021

Quest’anno le Olimpiadi Internazionali della Matematica (IMO) si sono svolte per la 62a volta con la partecipazione di 619 concorrenti provenienti da 107 paesi.

I Giochi Olimpici si sono svolti in due giorni di esami. Ogni giorno agli studenti è stato chiesto di risolvere per 4,5 ore un test composto da 3 quesiti con un livello di difficoltà molto elevato nelle aree della matematica elementare: algebra, combinatoria, geometria e teoria dei numeri.

La squadra studentesca israeliana che ha partecipato alle Olimpiadi di matematica si è formata presso il Weizmann Institute of Science, guidato dal direttore accademico Prof. Abraham Eisenbaud, dall’allenatore Lev Radzilovsky, dal capo della delegazione Dan Karmon e dallo staff tecnico – Daniel Keener, Sasha Tolsnikov e Guy Capon.

Ministro della Pubblica Istruzione Dott. Yifat Shasha Biton: Gli studenti israeliani firmano un risultato senza precedenti nelle Olimpiadi internazionali e creano un orizzonte per lo Stato di Israele che porterà prosperità e crescita. Accendi l’amore per la scienza, per produrre processi di apprendimento interessanti e legati alla vita. Svilupperemo le competenze accademiche che consentiranno loro di affrontare questioni globali e complesse in seguito.

” Mi congratulo personalmente con ciascuno degli studenti vincitori ed esprimo il mio orgoglio per i loro notevoli risultati. Mi congratulo anche con gli allenatori che li hanno accompagnati e hanno lavorato con loro giorni e notti per riuscire e raggiungere questo traguardo senza precedenti. ha detto il ministro.

Eli Fried, direttore generale del Center for Future Scientists: “I team scientifici israeliani continuano a dimostrare le loro capacità ai team di tutto il mondo e ottengono risultati impressionanti e orgogliosi. I risultati delle Olimpiadi sono il risultato di perseveranza, investimento, perseveranza e impegno, così come l’enorme talento conferito agli studenti.

“Apprezziamo molto questi studenti e siamo convinti che saranno una parte importante nel plasmare il futuro dello Stato di Israele e lasceranno il segno in vari settori della vita. Continueremo a lavorare in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e istituzioni accademiche per condurre la formazione più avanzata e fornire strumenti di alta qualità agli studenti israeliani”, ha affermato Farid.

Il presidente del Weizmann Institute, il professor Alon Chen, si è congratulato con i membri della delegazione e ha affermato: “Il Weizmann Institute of Science attribuisce grande importanza al progresso dell’insegnamento delle scienze e lavora per rafforzare l’insegnamento delle scienze e della matematica in generale”. L’Istituto Weizmann, e per supportare la formazione della delegazione israeliana nelle Olimpiadi Internazionali di Matematica, che ha raggiunto un risultato senza precedenti nella competizione di quest’anno, dopo una sfida difficile.