L’illusione ottica di una “esplosione di una stella scintillante” ti fa pensare che una ruota che gira stia scintillando

Dalla scala apparentemente infinita al famigerato “Vestito”, molte illusioni ottiche hanno lasciato confusi gli spettatori di tutto il mondo nel corso degli anni.

Ora, è stata creata una nuova classe di illusione che induce il tuo cervello a pensare al tremolio di una ruota che gira.

L’illusione, soprannominata “stella di scintillio”, consiste in diversi poligoni stellari concentrici rotanti.

Questo movimento spinge gli spettatori a vedere raggi luminosi e fugaci che emanano dal centro della ruota, ma in realtà non sono lì.

Il team dietro questa illusione afferma che dimostra come il nostro cervello “collega i punti” per creare una realtà soggettiva per ciò che vediamo.

L’illusione, chiamata “esplosione stellare scintillante”, consiste in diversi poligoni stellari concentrici, che ruotano in senso orario.

La nuova illusione è stata sviluppata dai ricercatori della New York University e dei Recursia Studios, una società di produzione multidisciplinare di arte e moda.

Michael Karlovich, fondatore e CEO di Recursia Studios e primo autore dello studio, ha spiegato: “Lo studio delle illusioni può essere utile per comprendere l’elaborazione visiva perché ci consente di distinguere semplicemente il senso delle proprietà degli oggetti fisici dall’esperienza percettiva”.

Secondo i ricercatori, l’esplosione della stella scintillante assomiglia esteriormente a molte precedenti illusioni basate sul reticolo.

Tuttavia, a differenza di queste precedenti illusioni, l’esplosione della stella scintillante innesca una serie di effetti appena scoperti.

Tra questi, le linee immaginarie transitorie collegano diagonalmente i punti di intersezione dei poligoni stellari.

Per comprendere la neuroscienza dietro questa illusione, il team ha testato 162 copie di Scintillating Starburst su 100 partecipanti.

Le versioni variavano per forma, complessità e luminosità, secondo il team.

Dopo aver visto le illusioni, ai partecipanti è stata posta una serie di domande su ciò che hanno visto.

Questi includevano “Non vedo linee, raggi o raggi luminosi”, “Potrei vedere linee, raggi o raggi luminosi, ma sono appena percettibili” e “Vedo strisce, raggi o raggi luminosi, ma sottili e deboli. “

I risultati hanno rivelato che diversi fattori, tra cui varianza, larghezza della linea e numero di vertici, hanno avuto un effetto sul modo in cui i partecipanti percepivano l’illusione.

Il dottor Pascal Wallisch, che ha guidato lo studio, ha spiegato: “In particolare, un gran numero di punti di intersezione prominenti si traduce in raggi più forti ed energetici, dove ci sono più segnali che indicano linee implicite”.

Nel complesso, la ricerca evidenzia la natura costruttiva della cognizione, secondo il dott. Wallis.

“La ricerca dimostra come il cervello ‘collega i punti’ per creare realtà soggettiva in ciò che vediamo, evidenziando la natura costruttiva della percezione”, ha aggiunto.