L’Expo 2030 di Riyad attirerà il mondo nella capitale saudita

La Mecca: con la sua profonda e distinta sfumatura di verde, la sua spada bianca e la scritta “Non c’è altro dio che Dio, e Maometto è il Messaggero di Dio”, la bandiera nazionale del Regno dell’Arabia Saudita incute rispetto e infonde orgoglio ovunque è diffuso.

L’11 marzo il regno celebra una nuova festa nazionale – il giorno della bandiera saudita – promulgata con decreto reale. Questa occasione incarna i valori della bandiera nazionale che ha accompagnato il Paese sin dalla sua fondazione nel 1727.

I sauditi vedono la loro bandiera nazionale come un simbolo di fede, patria, popolo, unità, fratellanza, solidarietà, gentilezza, monoteismo, pace e Islam. Ha anche significati ufficiali e popolari, evocando l’amore e la fratellanza.

La bandiera porta anche connotazioni simboliche, basate sulla sua dimensione e colore, oltre a motivi estetici che suggeriscono dimensioni unitarie per i sauditi e rispetto per la loro terra, ambiente e valori sacri.

trattare Notizie arabeLo storico Dr. Muhammad Al-Zalfa afferma di essere felice di conoscere il decreto reale del re Salman di designare l’11 marzo di ogni anno come data ufficiale per celebrare la bandiera del Regno dell’Arabia Saudita.

“Sin dalla sua fondazione, il Regno dell’Arabia Saudita ha adottato questa preziosa scienza su cui è stata incisa la professione islamica”, ha detto Al-Zulfa. “Va notato che gli arabi della penisola arabica non si sarebbero uniti senza questo eterno martirio”.

Ha aggiunto: “La pubblicazione del regio decreto secondo il quale questa bandiera di grande valore viene celebrata nella stessa data ogni anno è un atto di onore, gloria e orgoglio per questo grande Paese”.

Al-Zalfa ha spiegato: “Il certificato inscritto sulla bandiera saudita ha contribuito notevolmente al raggiungimento delle conquiste storiche senza tempo, che è l’unità della patria avvenuta 300 anni fa”.

Ha continuato: “Durante questo lungo periodo, il Regno dell’Arabia Saudita ha ottenuto altre vittorie straordinarie per le quali è necessario celebrare le festività nazionali”.

Ha aggiunto: “Con la nostra celebrazione del giorno della fondazione (22 febbraio) e della Giornata nazionale (23 settembre), affermiamo che la nostra unità nazionale è stata raggiunta secondo questo certificato durante il regno del re Abdul Aziz, possa Dio aver pietà di lui .”

Lo ha detto Latifa Al-Adwani, direttrice del Taif History Center Notizie arabe Ha accolto con favore anche il regio decreto: “La bandiera nazionale è un valore che si estende lungo tutta la storia del Regno”.

“La scienza è legata alla costituzione dello stato saudita e si è sviluppata in più fasi dall’era dell’Imam Muhammad bin Saud – che Dio abbia pietà di lui – nel 1727 fino all’11 marzo 1937”.

E quel giorno, il re Abdulaziz ha dato la sua approvazione reale alla decisione del Consiglio della Shura in merito alle dimensioni e alla forma della bandiera e all’accettazione dello scambio di bandiere con altri paesi, nonché al riconoscimento internazionale in generale.

“La bandiera saudita come la conosciamo è disegnata secondo il sistema di bandiera pubblicato nel 1973. La bandiera verde, che rappresenta pace, sviluppo, prosperità, benevolenza e tolleranza, ha una versione araba e la professione della fede islamica o dei martiri. È il simbolo del paese e la base della sua fondazione.

La bandiera presenta anche una spada che rappresenta la forza e la giustizia. In generale, la bandiera saudita è un simbolo dell’unità del Paese, un segno di coesione e una pretesa di gloria. Al-Adwani ha spiegato che esprime anche la sua altezza, gloria e status globale, nonché la profondità storica del Regno dell’Arabia Saudita.

Come ha affermato Ayed Al-Zahrani, professore di storia islamica all’Università di Taif Notizie arabe“La bandiera è un simbolo della sovranità dello stato, poiché prende tutti i segmenti della società sotto le sue ali per riunirli in un unico luogo”.

“Ci sono molte prove che dimostrano l’importanza di avere e preservare la bandiera, oltre a dedicare sacrifici a suo favore. La bandiera è un simbolo di grandezza, e senza di essa lo stato è destinato al fallimento.

Il Profeta usò la conoscenza in tutte le sue battaglie ei suoi compagni seguirono ogni volta il suo cammino. Ad esempio, in una delle sue battaglie, Jafar al-Tayyar ha tenuto la bandiera con una mano finché non è stata tagliata. Prese la bandiera con l’altra mano finché anche quel braccio fu tagliato. Quindi ha portato la bandiera con il petto per mantenere il potere e mantenere la sovranità.

“Un Paese che ha una propria bandiera è un Paese sovrano, indipendente e unificato, perché le persone che portano la stessa bandiera sono pronte a sacrificare la propria vita per il bene del proprio Paese. Il re Salman bin Abdulaziz è ben consapevole dell’importanza della bandiera saudita bandiera e la sua filosofia nella creazione dello stato.

