L’ex capo della Corte suprema ed ex presidente della Corte suprema ha prestato giuramento come giudici presso la Corte finanziaria internazionale di Dubai – The Irish Times

L’ex presidente della Corte Suprema Frank Clark e l’ex Presidente della Corte Suprema Peter Kelly hanno prestato giuramento come giudici della Corte d’Appello dei tribunali del Dubai International Financial Centre (DIFC).

L’ex capo della giustizia era tra le quattro persone che hanno preso parte alla cerimonia di giuramento martedì davanti allo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai e presidente del Dubai International Financial Centre.

Lo sceicco Mohammed, secondo un rapporto del Khaleej Times, ha sottolineato l’importanza di rafforzare costantemente il quadro giudiziario del DIFC al fine di aumentare la fiducia della comunità imprenditoriale locale e globale.

I tribunali DIFC sono stati istituiti per servire le istituzioni internazionali che operano a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti. Hanno iniziato ad operare nel 2006 e, a differenza di altre aree di Dubai, non applicano la legge islamica, ma sono un organo giudiziario di common law inglese indipendente con sede nel Dubai International Financial Centre, con giurisdizione che disciplina le controversie civili e commerciali sia a livello nazionale che globale.

Il signor Clark si è ritirato dalla carica di Presidente della Corte Suprema in ottobre, ma da allora è tornato alla Law Library, dove è stato principalmente coinvolto nel lavoro di mediazione. Di recente è stato nominato capo della Commissione per la riforma delle leggi, che percepisce uno stipendio di 59mila euro, ed è anche capo della Commissione per la revisione dell’assistenza giudiziaria civile. Il giudice Kelly si è ritirato dalla carica di capo della giustizia due anni fa.

Entrambi gli uomini hanno dovuto andare in pensione dopo aver raggiunto l’età di 70 anni. Guadagnavano già più di 200.000 euro di stipendi e avrebbero ricevuto grandi pensioni.

Signor giudice Peter Kelly. Fotografia: Cyril Berna (Cyril Byrne)

Entrambi hanno una significativa esperienza commerciale con il signor giudice Kelly che ha gestito il tribunale commerciale irlandese per diversi anni dopo la sua istituzione. Serviranno come giudici presso la Corte d’Appello del DIFC e ascolteranno principalmente casi commerciali. Comprensibilmente, la maggior parte dei casi sarà ascoltata a distanza con i giudici presenti solo fisicamente al tribunale di Dubai, forse una volta all’anno.

I giudici Clark e Kelly sono i primi giudici irlandesi nominati a far parte della Corte, i cui membri includono giudici in pensione di giurisdizioni tra cui Inghilterra, Scozia e Australia. Gli altri due giudici che hanno prestato giuramento questa settimana sono William Young, l’ex presidente della Corte d’Appello della Nuova Zelanda, e Michael Black, l’ex presidente della Corte federale australiana. La prima donna giudice di diritto pubblico degli Emirati, Maha Al Muhair, è stata nominata al Dubai International Financial Centre nel febbraio dello scorso anno.