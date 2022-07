Il Sinodo nazionale della Chiesa cattolica latina prepara una tabella di marcia per il prossimo decennio

Dal nostro corrispondente

Rete multimediale Daijiworld

Bengaluru, 28 luglio (luglio): Il Sinodo nazionale della Chiesa cattolica latina in India, tenutosi a Bengaluru, ha concluso la sua sessione di tre giorni giovedì 28 luglio preparando una tabella di marcia per la Chiesa in India per il prossimo decennio per adottare approcci pastorali innovativi.

Comunione ecclesiale, partecipazione e maggiore missione sono i tre aspetti principali del Sinodo, in accordo con l’obiettivo di papa Francesco di sviluppare la Chiesa collegiale in ogni aspetto per renderla più attinente ai nostri tempi.

Il Cardinale Reverendo Dr. Philip Neri Ferraw, Arcivescovo di Goa e Daman e Patriarca delle Indie Orientali, è stato il principale celebrante mentre il Cardinale Oswald Gracias, Arcivescovo di Bombay, e il Cardinale Most designato Reverendo Dr. Anthony Paul, Arcivescovo di Hyderabad, Reverendissimo Durante la messa inaugurale del il Sinodo Nazionale.

Al Sinodo nazionale un’équipe di 15 vescovi, 12 sacerdoti, 10 religiosi e 27 leader laici certificherà la relazione di sintesi preparata dall’Ufficio sinodale nazionale in collaborazione con il Comitato Teologia e Dottrina del CCBI da inviare al Segretariato. Dal Sinodo di Roma.

L’arcivescovo Philip Neri Ferraw ha detto che il Mahatma Gandhi, Nelson Mandela e Martin Luther King Jr. sognavano un domani migliore proprio mentre Gesù Cristo stava svolgendo la sua missione. Ha detto che rafforzare la comunione in patria e all’estero era la chiave per una chiesa migliore.

Sono stati accolti il ​​cardinale designato arcivescovo Felipe Neri Ferrao di Goa e Daman e l’arcivescovo Anthony Paul di Hyderabad. Alla maestosa presenza di tutte le personalità eminenti è stato inoltre pubblicato un libro sulla preziosa educazione.

Il Sinodo nazionale ha discusso la stesura del rapporto finale con più di 60 delegati in rappresentanza di diverse diocesi del paese e ha presentato un rapporto di una pagina con le loro opinioni e suggerimenti nella stesura del rapporto finale. Ogni presentazione è stata discussa a lungo e sono stati presi in considerazione i suggerimenti da casa.