Lettori di passeggeri. Italia, Argentina e cardamomo

Segreti di cucina

Grazie Al. Trafficante di alcolici di contrabbando, mafioso assetato di sangue che vagava negli anni ’30 a Chicago, Al Capone è meglio conosciuto come il più grande gangster americano del XX secolo. Quello che è meno noto è che il famoso padrino è stato uno dei primi a promuovere il DLC (data di scadenza). Desideroso di riqualificarsi, Al Capone investe nel commercio del latte (altro liquido) nel momento in cui termina il divieto. Ha creato il suo caseificio. Noto anche per la sua fibra sociale, assume i più poveri e “convince” le industrie lattiero-casearie a offrire il loro latte alle parrocchie italo-americane. Non vuole più commercializzare il latte scaduto, vettore di intossicazione. Richiede a tutti di mettere una data di scadenza su ogni bottiglia. Nel 1935, quando il bandito vinse la sua scommessa commerciale, una legge rese obbligatoria l’etichettatura. Il processo finirà per imporsi in tutto il mondo.

Con i vermi. Ah, formaggio corso con i vermi … Non è una leggenda. Esiste. Qui come altrove, in particolare nella vicinissima Sardegna dove veniva semplicemente battezzato il casu marzu. Che letteralmente significa “formaggio marcio”. Accanto, il buon vecchio Munster des Vosges sembra un formaggio molto innocente.

Che schifo ma costoso. Uno dei caffè più costosi al mondo arriva dall’Indonesia. Kopi luwak è rinomato per la sua mancanza di amarezza e il suo aroma speciale. Questa piccola meraviglia è prodotta dalle piante di caffè ma anche dagli zibetti locali, i luwaks. Quando un animale consuma i frutti delle piante di caffè, digerisce solo la polpa, respingendo il nocciolo intatto nelle sue feci. Il che gli conferisce il suo gusto speciale. Andiamo, buon appetito.