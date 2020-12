Corona: l’Italia ha adottato un nuovo programma di aiuti

Le misure sostengono principalmente la gastronomia, la cultura e il turismo.

Dopo che il governo nove giorni fa aveva già concesso misure di sostegno per circa cinque miliardi di euro, il nuovo pacchetto contiene aiuti per due miliardi di euro. I musei, tra gli altri, dovrebbero trarne vantaggio.

Il decreto governativo adottato sabato mattina elenca tutte le categorie professionali che hanno accesso ai soccorsi. Il governo ha promesso che i fondi sarebbero stati distribuiti rapidamente. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha assicurato che il governo non deluderà nessuno. Tuttavia, ha ammesso che il paese aveva mesi più difficili davanti. Spera che le misure anti-Covid entrino rapidamente in vigore in modo che i consumi possano riprendere a muoversi, almeno prima delle vacanze di Natale.

Conte ha respinto l’accusa secondo cui il suo governo aveva fatto troppo poco per prevenire la seconda ondata di contagi, come accusato dai partiti di opposizione. “Il governo ha investito miliardi nel sistema scolastico, nelle università e nella sicurezza dei trasporti pubblici.

Tuttavia, stiamo affrontando una seconda ondata di infezioni. Ciò significa che, a seconda della regione, dobbiamo adottare misure diverse per combattere l’epidemia ”, ha affermato il Primo Ministro indipendente.

Coprifuoco

Per i 60 milioni di italiani venerdì sera è entrato in vigore il coprifuoco notturno dalle 22:00 alle 5:00. Sono ammesse eccezioni per gli spostamenti al lavoro o per motivi medici. I musei del paese sono chiusi. I college e le università devono passare all’istruzione online.

In quattro regioni – Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria – che sono state classificate come zone ad alto rischio, tutti i negozi sono chiusi tranne supermercati e farmacie.

In Italia sono stati registrati 37.809 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, più che mai. Il Dipartimento della Salute ha inoltre segnalato altri 446 decessi legati al Covid-19, portando il totale a 40.638.