L’economia dell’Eurozona si avvicina ai livelli pre-crisi La crescita dell’Eurozona ha visto un altro forte aumento nel terzo trimestre, avvicinando i membri della moneta unica ai livelli pre-pandemia, nonostante le interruzioni dovute alla carenza di energia e prezzi.

Degli 11 paesi europei per i quali sono disponibili dati trimestrali, la Francia ha il secondo tasso di crescita più alto del 3%. Dr

Tra luglio e settembre, il prodotto interno lordo dei paesi che fanno parte della moneta unica è cresciuto del 2,2% rispetto al trimestre precedente, secondo una prima stima di Eurostat pubblicata venerdì.

La crescita è stata del 2,1% nel secondo trimestre, dopo una stagnazione dello 0,3% nel primo trimestre e dello 0,4% negli ultimi tre mesi del 2020 a causa della pandemia. – – “Il forte aumento del PIL della zona euro nel terzo trimestre significa che la fase di ripresa è quasi finita nella maggior parte dei paesi della zona euro”, ha commentato in una nota Andrew Kenningham, capo economista di Capital Economics. – – Il prodotto interno lordo è ora inferiore dello 0,53% rispetto all’ultimo trimestre del 2019, prima della pandemia e della recessione che ne è seguita, conferma Eric Doer, direttore degli studi di economia presso l’IESEG School of Management. – – L’economista vede questa differenza come “trascurabile se si considera che i conti nazionali sono spesso soggetti a revisioni importanti”. –

piattaforma

Degli 11 paesi europei per i quali sono disponibili dati trimestrali, la Francia ha il secondo tasso di crescita più alto con il 3%, dietro all’Austria (+3,3%), mentre segue il Portogallo con il 2,9% e l’Italia con il 2,6%.

Sorprendentemente, Parigi è quasi tornata al suo livello pre-pandemia. Per la Germania e l’Italia, “la fase di ripresa è ora in gran parte finita”, ha detto Cunningham, osservando che i due paesi hanno livelli di PIL inferiori dell’1,2% e dell’1,4% rispetto a Covid in anticipo. – – La Spagna, invece, impiega più tempo a cancellare le cicatrici del virus, con un PIL ancora inferiore del 6% rispetto a prima del 2020, situazione legata alla forte dipendenza del Paese dal turismo, settore ancora colpito dalle conseguenze della crisi. . – – Madrid, che prevede una crescita del 6,5% quest’anno e del 7% l’anno prossimo, ha dichiarato venerdì che dovrebbe cancellare gli effetti economici del Covid entro la fine dell’anno. – – Per Berlino, che ha registrato una crescita dell’1,8% nel terzo trimestre, l’attività è crollata meno di altri paesi durante la crisi, con una recessione del 4,9% nel 2020, ma la ripresa è stata più lenta a causa della carenza di materiale nei mercati globali. – – Le difficoltà che la maggior parte dei paesi sviluppati hanno dovuto affrontare per mesi sulle catene di produzione così come le carenze potrebbero smorzare lo slancio in Europa. – – Un altro potenziale freno ai piedi delle economie del continente è stata l’inflazione, che a settembre è balzata al 4,1%, la più alta da oltre 13 anni, a causa dei prezzi dell’energia costantemente elevati. – – Di fronte a questo clima economico altamente incerto, il governo uscente Angela Merkel, ad esempio, ha rivisto bruscamente le sue previsioni di crescita per l’intero anno mercoledì, al 2,6% contro il 3,5% ancora previsto in primavera. – – Eric Golden sottolinea che “gli indicatori anticipatori mostrano una debolezza economica, che non esclude un’accelerazione il prossimo anno in quanto scompariranno la carenza di materie prime e chip elettronici, nonché le difficoltà legate alle spedizioni”. – – afp / al

AWP/AFP

Hai trovato un errore? Si prega di informarci. Segnalalo ora.