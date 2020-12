L’eclissi solare totale stupisce il pubblico in America Latina | notizie dal mondo

Migliaia di persone che hanno partecipato a La Araucania in Cile per assistere alla rara esperienza di un’eclissi solare totale non sono rimaste deluse, con il maltempo che ha fatto poco per calmare il loro entusiasmo.

Sebbene la visibilità sia limitata a causa del cielo nuvoloso, grandi folle – che indossavano maschere facciali per limitare la diffusione di Covid-19 Sono stati in grado di vedere la luna bloccare il sole e il giorno immergersi nell’oscurità.

Molti saltavano e urlavano sotto la pioggia quando il sole era completamente coperto dalla luna, seguiti da momenti di silenzio e poi ancora urla e applausi quando il sole riappariva.

Una rara vista di un’eclissi solare totale a La Araucanía, in Cile



Gli spettatori hanno descritto l’eclissi solare come uno spettacolo “straordinario” e “unico”.



“Valeva la pena due minuti”, ha detto Diego Fuentes, che ha viaggiato con la sua famiglia per vedere l’eclissi.

Un’altra direttrice, Catalina Morales, ha detto di “amarla moltissimo”, aggiungendo: “Era un bene che ci fossero le nuvole perché potevamo vederle un po ‘senza occhiali”.

Suo padre Christian l’ha descritta come “un’esperienza meravigliosa e unica”.

Durante il breve periodo di buio, l’unica luce proveniva dai cellulari delle persone.

Ci sono state opinioni altrettanto impressionanti in altri paesi dell’America Latina, incluso ArgentinaCosì come in alcuni paesi africani e in parti dell’Oceano Pacifico e Atlantico.

Ma le foto migliori vengono dal Cile, dove la prossima eclissi solare totale non è prevista per altri 28 anni.

Migliaia di persone hanno assistito all’eclissi in tutta l’America Latina



Molti dei partecipanti hanno indossato maschere per il viso durante l’evento



Gli indigeni Mapuche di La Araucanía credono tradizionalmente che un’eclissi totale indichi la morte temporanea del sole dopo una battaglia con la luna – e ciò che segue è una serie di eventi negativi.

Diego Ancalo, un membro della comunità Mapuche e presidente di una Fondazione indigena che promuove lo sviluppo, ha osservato che l’eclissi di luglio 2019 è stata seguita da disordini civili in Chile E più tardi, la pandemia COVID-19.