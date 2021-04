Le information du roi Mohammed VI à Denis Sassou N’Guesso

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a adressé un concept au président de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso, suite à sa réélection comme à la tête de ce pays d’Afrique Centrale. Quelle est la teneur de ce message ?



Après sa réélection à la tête du Congo-Brazzaville pour un nouveau mandat de 5 ans, Denis Sassou N’Guesso a reçu un information de félicitation du roi du Maroc, Mohammed VI. Le souverain chérifien l’a appelé à agir ensemble pour poursuivre l’action commune en vue d’approfondir les relations de coopération entre les deux pays et de leur ouvrir de nouvelles views pour le bien des deux peuples et au service de l’unité et de la prospérité du continent.

« Cette réélection est un hommage rendu à vos hautes qualités humaines et à votre riche expérience. Elle témoigne également de l’adhésion du peuple congolais frère aux endeavours que vous déployez pour conduire votre pays sur la voie du développement économique et social », a écrit le souverain dans un information, tout en se félicitant de l’excellence des relations de coopération bilatérale.

Le roi Mohammed VI, qui adresse ses félicitations et ses vœux de plein succès à Denis Sassou N’Guesso dans l’accomplissement de son nouveau mandat de 5 ans. La cour constitutionnelle a, sans surprise, confirmé la victoire du Président Denis Sassou N’Guesso, qui était déjà proclamé élu par le ministre de l’Intérieur avec as well as de 88%. Sa victoire avait été contestée par un candidat et deux citoyens. Ils ont tous été déboutés par la Cour.

Président de la République populaire du Congo de 1979 à 1992, Denis Sassou N’Guesso est Président du Congo depuis 1997, date de son retour au pouvoir par une intervention des forces armées angolaises après avoir renversé le Président élu Pascal Lissouba, dans les premiers mois de la guerre civile du Congo-Brazzaville.

