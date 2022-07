30 Giovane Mandela: Andrew Tsuru

Categoria: guida

Località: Centurion, Gauteng

Andrew Tsuru, 26 anni, è un coordinatore, relatore aziendale ed entusiasta di Millennium Leadership and Entrepreneurship in Africa. Di recente è stato nominato CEO di Toastmasters Southern Africa ed è il CEO più giovane ad essere eletto a questa posizione.

Toastmasters Southern Africa è un’organizzazione che mira ad aiutare gruppi di aziende e comunità a sviluppare capacità di parlare in pubblico e di leadership. Ha oltre 250 club in Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mauritius, Madagascar, Mozambico, Namibia, Sud Africa, Zambia e Zimbabwe, inclusi partner aziendali come Nedbank, Old Mutual, Standard Bank, Vodacom e MultiChoice.

Con la sua vasta esperienza come allenatore di conversazione, Andrew ha aiutato molte persone a diventare comunicatori e leader più efficaci. Sostiene lo sviluppo giovanile e crea programmi che incoraggiano i giovani a sviluppare le proprie capacità personali e di leadership. In qualità di coach aziendale, Andrew ha facilitato corsi in diversi paesi, specializzandosi in intelligenza emotiva, sviluppo della leadership, risoluzione dei problemi, pensiero analitico e capacità di comunicazione e presentazione.