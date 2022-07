Il nuovo rapporto esclude la Nigeria da 10 paesi africani dove la ricchezza è meglio distribuita

In Africa, la ricchezza del settore privato è salita a circa 2,1 trilioni di dollari, mentre la ricchezza pro capite varia da paese a paese

Secondo un nuovo rapporto, Mauritius è in cima agli altri paesi africani con la più alta ricchezza pro capite e ricchezza privata

È seguito dal Sud Africa, che ha la più alta ricchezza privata e lodevole ricchezza pro capite

Secondo la ricchezza dell’Africa RapportoCirca 2,1 trilioni di dollari di ricchezza in Africa sono di proprietà privata.

Il PIL pro capite, che è la quantità di ricchezza nazionale divisa per la popolazione totale, è più alto in alcuni paesi africani che in altri.

I paesi meno sviluppati guidano la Nigeria

Mentre la ricchezza per capitale si concentra su come viene condivisa la ricchezza del settore privato del paese. Africa Wealth Report esenta i fondi del governo.

interessato al commercio Il rapporto afferma che Mauritius ha la migliore ricchezza pro capite a circa $ 34.500 mentre la ricchezza privata del paese è di circa $ 44 miliardi.

Mauritius segue il Sudafrica, con una fortuna pro capite di $ 10.970 e un’incredibile fortuna privata di $ 651 miliardi.

La Namibia è al terzo posto della lista con una fortuna di $ 9.320 pro capite. Ma il paese è al 13° posto tra i migliori paesi africani con la più grande distribuzione della ricchezza.

I 10 paesi più africani in cui è distribuita la ricchezza.

Mauritius: la ricchezza pro capite è di $ 34.500, la più grande in Africa. La ricchezza privata totale di Mauritius è di $ 44 miliardi.

Sud Africa: ricchezza pro capite $ 10.970. Ricchezza privata: $ 65 miliardi.

Namibia: ricchezza pro capite $ 9.320. La ricchezza del settore privato è di 24 miliardi di dollari.

Botswana: Ricchezza pro capite: $ 7.880. Ricchezza del settore privato: 19 miliardi di dollari.

Marocco: ricchezza pro capite $ 3.380. La ricchezza del settore privato è di 125 miliardi di dollari.

Egitto: ricchezza per $ 3.000. Ricchezza privata: $ 307 miliardi.

Ghana: $ 1.890 pro capite. Ricchezza privata: $ 59 miliardi.

Kenya: ricchezza pro capite: $ 1.700. propria ricchezza. $ 91 miliardi.

Angola: la ricchezza pro capite è di $ 1.620. La ricchezza privata è di 53 miliardi di dollari.

Costa d’Avorio: ricchezza pro capite: $ 1.610: ricchezza privata: $ 43 miliardi.

Questi 10 paesi africani hanno il maggior numero di milionari nel 2022

Lecito Ho menzionato la Nigeria, l’Egitto, il Sud Africa e il Marocco Il Kenya costituisce le cinque maggiori economie africane che rappresentano il 50% della ricchezza totale del continente, secondo l’ultimo Africa Wealth Report del 2022, che ha citato Affare Insider e confermato da Legit.ng.

Il rapporto è stato pubblicato dalla società di ricerca New Globalismo Wealth e Henley & Partners, che elenca i dati basati su individui facoltosi.

Il rapporto rileva che la ricchezza privata totale attualmente posseduta nel continente africano in dollari USA è di circa 2,1 trilioni di dollari e si prevede che aumenterà del 38% nel prossimo decennio.

