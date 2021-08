Le forze speciali greche d’élite del mondo: hanno rubato le impressioni degli americani

Esercizio internazionale “Alessandro Magno” condividendo Unità Operazioni Speciali dalla Grecia e dagli Stati Uniti Che si è concluso ieri con un successo assoluto che ha mostrato quello che recentemente è diventato un segreto comune non solo nel nostro Paese ma in generale all’interno dei Paesi alleati e amici della Grecia. Il livello dell’istruzione SOF greca è aumentato con i suoi amministratori delegati Unità Operazioni Speciali delle Forze Armate- EDF, ZMAK e MYK-Per essere tra i migliori al mondo.

Non è un caso che gli inviti che hanno ricevuto di recente Forze per le operazioni speciali greche Si susseguono per la co-educazione Le migliori unità in tutto il mondo. Considerando che, i direttori delle operazioni speciali dei paesi alleati e amici spesso visitano la Grecia per attività congiunte con le forze speciali delle forze armate.

Gli Stati Uniti d’America e Israele, quali paesi hanno unità operative speciali leader Solo due dei Paesi che danno fiducia alle forze speciali greche, da poco gli americani si sono quasi sempre “accampati” nel nostro Paese e si sono addestrati con i loro colleghi greci su terra, aria e mare. Allo stesso tempo, altri paesi come Francia, Egitto e Romania si stanno impegnando per un’istruzione comune. Unità per le operazioni speciali con le forze per le operazioni speciali greche.

Il mesi estivi non è andato senza usare per Direttori esecutivi delle unità selezionate distanza Esercizio co-educativo L’altro ha avuto successo mentre nei prossimi mesi era pianificata una raffica di attività con unità di altri stati. L’inizio è stato con l’esercizio “ORION 2021” “INIOCHOS”, cioè forze speciali nei primi giorni di giugno. Un’esercitazione sincronizzata con la “Stella” del Dipartimento Operazioni Speciali a cui hanno partecipato non greci, guidata da USA, Israele, Serbia e Cipro. È stato preceduto da un doppioCarpo rubato 2021” Tra Grecia e Stati Uniti che includeva anche clausole di operazioni speciali.

dentro Responsabili delle Operazioni Speciali per il mese di luglio In particolare, gli uomini dell’ETA sono tornati ancora una volta in Israele per ricevere un addestramento congiunto con Le più alte forze per operazioni speciali delle forze armate israeliane il famoso Sayeret Maglan e Sayeret Matkal. Più membri selezionati della Divisione Speciale Paracadutisti, Global Elite Operazioni speciali, americani, inglesi, francesi e italiani. Addestra i più esigenti con le forze per le operazioni speciali greche per dimostrare che sono giustamente elencati tra i migliori al mondo.

Ottimo esercizio “Alessandro Magno” a cui gli americani inviarono il famoso marinaio Rickon Marines Cioè, le più alte forze per le operazioni speciali del Corpo dei Marines hanno dato l’opportunità a unità di operazioni speciali e Unità delle forze speciali come i Marines della 32a Brigata Marines Moravas formazione con gli americani. Sembrava che i dirigenti delle unità greche semplicemente non dovessero invidiarli Marina americana Ma hanno dimostrato su diversi argomenti di aver superato gli americani, che in effetti hanno attrezzature e mezzi migliori, ed è stato fatto negli anni precedenti.