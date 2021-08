Italia: Quest’anno il numero degli immigrati è raddoppiato

Secondo le autorità italiane, l’arrivo dei migranti nel 2021 è raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nuovo naufragio ad ovest della Sicilia.

Si tuffarono in mare non appena videro la riva. Mohajer ha perso la vita, mentre la Guardia di Finanza e i carabinieri sono riusciti a salvare cinque persone.

È successo al largo della piccola isola di Levancio, a sud di Trapani in Sicilia. I migranti erano salpati dalla Tunisia e le operazioni di soccorso sono iniziate non appena la centrale operativa della Guardia costiera italiana ha ricevuto una richiesta di aiuto da uno dei naufraghi. Contemporaneamente, sull’isola di Levanzo si trovano i carabinieri, altri 17 tunisini che sono riusciti a raggiungere la costa.

Quest’anno in Italia si registra una nuova esplosione di arrivi: Dal 1° gennaio al 20 agosto sono arrivati ​​nel Paese 35.034 migranti e rifugiati. L’anno scorso, durante lo stesso periodo, il numero di arrivi secondo il Ministero dell’Interno italiano è stato di 17.160. Nel 2019 non hanno superato i 4.580.

“L’Italia non è un campo profughi in Europa”

Il ministro della Lega Matteo Salvini si unisce al suo partito nel governo Draghi ma accusa il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese di maltrattamento e insiste: “L’Italia non è un campo profughi in Europa”. Lamorgese ha risposto: “Il numero degli arrivi è già aumentato. Ma bisogna tenere conto di tutta la realtà internazionale, che è in continuo cambiamento, come è successo in questi giorni con l’Afghanistan”.

Secondo molti osservatori, Il governo di Mario Draghi, che gode di un ampio sostegno politico, deve affrontare un grave problema di immigrazione e rifugiati. “E’ il tallone d’Achille della coalizione di governo perché i diversi partiti non riescono a trovare un terreno comune e l’Europa non condivide gli oneri e le responsabilità”, ha affermato La Repubblica. Tuttavia, la situazione è ancora gestibile a causa dei nuovi problemi che la pandemia di coronavirus pone quotidianamente.

Per quanto riguarda l’Afghanistan, finalmente nelle reazioni degli italiani fino ad oggi, c’è solidarietà e tristezza per ciò che la loro gente sta affrontando e affronterà in futuro. Tuttavia, molti temono che i flussi migratori possano aumentare di nuovo, in tempi relativamente brevi.

Theodoros Andreas Sigilakis, Roma



Fonte: onda tedesca