L’Unione Europea cercherà di fermare i flussi migratori di massa dall’Afghanistan

I paesi dell’Unione europea intendono arginare l’ondata di disordini in Afghanistan dopo che i talebani hanno preso il controllo del paese, secondo una bozza di dichiarazione preparata prima della riunione dei ministri degli interni di martedì.

I governi dell’UE vogliono evitare il ripetersi del caotico afflusso di rifugiati e migranti nel 2015, che ha trovato il blocco impreparato e diviso tra gli Stati membri, alimentando il sostegno ai partiti di estrema destra mentre i centri di migranti in Grecia, Italia e altrove sono stati inondati.

“Sulla base delle lezioni apprese, l’UE e i suoi Stati membri sono determinati a lavorare insieme per prevenire il ripetersi dell’immigrazione illegale su larga scala e incontrollata in passato e per preparare una risposta coordinata e ordinata”, hanno affermato durante il loro incontro. Ministri dell’Interno, secondo una bozza di dichiarazione vista da Reuters.

La bozza degli Stati membri dell’UE arriva dopo che l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha avvertito che fino a mezzo milione di afgani potrebbero partire entro la fine dell’anno.

Migliaia di afgani sono fuggiti dal massiccio ponte aereo delle forze occidentali dopo che i talebani hanno catturato la capitale, Kabul, il 15 agosto. Ma all’inizio dell’operazione, molti affrontano un futuro incerto sotto il governo del gruppo militante islamista.

L’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha dichiarato lunedì che una “crisi più grande è appena iniziata” per i 39 milioni di persone in Afghanistan e ha chiesto di lasciare aperti più confini e che più paesi condividano le responsabilità con Iran e Pakistan. Ospita già 2,2 milioni di persone. Afgani.