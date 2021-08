Come accelerare le evacuazioni USA-Afghanistan in Afghanistan

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il vicepresidente Kamala Harris hanno discusso dei modi per accelerare l’evacuazione di americani e rifugiati dall’Afghanistan mercoledì con la sua squadra di sicurezza nazionale, ha detto un funzionario della Casa Bianca.

Con i talebani che controllano l’Afghanistan dalla scorsa settimana, l’espulsione di migliaia di americani, membri del corpo diplomatico e civili, nonché cittadini afgani che lavorano per il governo degli Stati Uniti, è diventata ancora più difficile.

Joe Biden è stato costretto a inviare truppe statunitensi come rinforzi a Kabul per assistere alle evacuazioni. È stato al centro di critiche in patria e all’estero per il modo in cui è stato pianificato il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan.

Il presidente degli Stati Uniti e Kamala Harris hanno incontrato il segretario di Stato Anthony Blinken, il segretario alla Difesa Lloyd Austin, il capo di stato maggiore Mark Milley, il direttore dell’intelligence Avril Haynes e il direttore della sicurezza nazionale Jake Sullivan.

Il funzionario della Casa Bianca ha affermato di aver discusso dei modi per accelerare l’evacuazione dei cittadini americani e afghani vulnerabili e facilitare l’accesso sicuro all’aeroporto di Kabul.