COVID-19: i mercati globali scivolano sui segnali che la Fed sta “tagliando” le misure di stimolo di emergenza nonostante le preoccupazioni di Delta | notizie economiche

I mercati azionari sono scesi bruscamente dopo i segnali che la Federal Reserve statunitense potrebbe iniziare a ritirare il sostegno di emergenza per la più grande economia del mondo entro la fine dell’anno.

A Londra, il FTSE 100 ha perso più di 160 punti – ovvero circa il 2% – all’inizio della sessione dopo la pubblicazione dei verbali dell’ultimo policy meeting della Federal Reserve.

Anche i mercati azionari in Germania, Francia e Italia sono stati in rosso poiché i prezzi del petrolio hanno continuato la loro serie negativa di sei giorni, con un barile di greggio Brent che è sceso sotto i 67 dollari al barile.

La Federal Reserve statunitense ha pubblicato il verbale del suo ultimo incontro politico



I mercati ne stanno assorbendo la possibilità, anche con la diffusione globale di variabile delta Continuando a destare preoccupazione, la Fed si sta preparando ad allentare il suo programma di acquisto di obbligazioni da 120 miliardi di dollari mensili.

Ciò si aggiunge a una serie di preoccupazioni questa settimana che include anche segni di debolezza nell’economia cinese e disordini in Afghanistan.

E i verbali della riunione della Federal Reserve del mese scorso hanno mostrato che i funzionari ritengono che la soglia per una ripresa dell’occupazione negli Stati Uniti che potrebbe significare iniziare a ritirare il sostegno “può essere raggiunta quest’anno”.

Tuttavia, il consenso sulla data di inizio e sul ritmo del ritiro rimane sfuggente, come ha fatto anche la Fed Ripeti punto di vista Che “i rischi che aumentano COVID-19[feminine cas liés à la propagation de la variante Delta pourraient retarder le retour au travail et à l’école, et ainsi freiner la reprise économique ».

La publication du procès-verbal a provoqué une chute des actions à Wall Street avant que le sentiment d’anxiété ne se propage aux marchés asiatiques puis à l’Europe.

De vastes plans de relance de la Fed et d’autres banques centrales ont soutenu une reprise des actions après les ventes massives observées au début de la pandémie.

Les actions étaient également en baisse à New York



Mais alors que les vaccins aident de nombreux pays à sortir de confinements difficiles et que l’inflation remonte, une pression croissante s’exerce sur les autorités pour qu’elles commencent à retirer ou à « réduire » le soutien.

À Londres, ce sont les valeurs minières volatiles telles qu’Anglo American et Antofagasta – dont les fortunes sont étroitement liées aux fluctuations de la demande mondiale pour les matières premières qu’elles extraient – qui ont mené les chutes.

Les baisses des géants pétroliers BP et Royal Dutch Shell et du poids lourd bancaire HSBC ont également pesé sur le FTSE 100.

Richard Hunter, responsable des marchés chez Interactive Investor, a déclaré: « Les marchés ont subi un nouveau coup d’œil alors que les minutes de la Réserve fédérale révélaient que la réduction se rapprochait de plus en plus.

« Bien qu’aucune date n’ait encore été confirmée, il y a une division croissante au sein de ses membres et il semble de plus en plus probable que le tapering débutera avant la fin de l’année.

« A côté des résultats mitigés des détaillants, des troubles en Afghanistan et d’une économie chinoise apparemment affaiblie, cela a été une semaine pour tester le courage des investisseurs. »