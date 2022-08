Le espressioni facciali realistiche di questo robot sono sempre più fastidiose

Il robot Ameca ora ha una vasta gamma di espressioni facciali, come mostrato in un nuovo video in cui si guarda allo specchio.

Ti ricordi il film? Io sono un robotCon Will Smith, ispirato alle opere di Isaac Asimov? Gli androidi per il lungometraggio sembrano essere una realtà nei repository di Engineered Arts – comunque, un fatto estetico, perché in termini di IA, siamo lontani da quello, I robot non si avvicinano nemmeno a una qualche forma di intelligenza, nemmeno a una coscienza.

Tuttavia, a livello visivo, le creazioni architettoniche danno un po’ di vertigini. Già nel 2021 è stato pubblicato sul web un video, entrambi sono le espressioni facciali di un robot chiamato Ameca Era realistico – Con questo piccolo lato allarmanteStrano, vedere questa atmosfera umana legata a una macchina.

Ameca è tornata, dentro Nuovo video È stato pubblicato il 12 agosto 2022. È chiaramente ancora altrettanto fastidioso, se non di più.

12 nuove espressioni facciali

Nel video, Ameca 12 mostra una nuova espressione facciale mentre si guarda allo specchio. A volte il robot appare sorpreso, sorpreso, deliziato o disgustato. Anche lui strizza l’occhio.

“POV: La mia testa prima di distruggere l’umanità lol” // Fonte: Engineered Arts

Se il video ti fa stare bene, lo è Un noto fenomeno chiamato “valle inquietante”. Questo concetto è stato immaginato negli anni ’70 dall’ingegnere giapponese Masahiro Mori. Credeva che, all’inizio, più robot avrebbero avuto un aspetto umano, più mostravamo simpatia per loro. E poi, seguendo una curva ascendente, quando i robot somigliano molto a noi pur essendo visibilmente artificiali, raggiungeremo un climax in cui ispireranno disgusto e alienazione.

In ogni caso, per ora, Ameca resta un bot affermato. Non può camminare, le arti geometriche si concentrano sulle espressioni facciali e sui gesti. ” Ameca è il robot umanoide più avanzato al mondo e rappresenta l’avanguardia della tecnologia della robotica umanoide L’azienda è orgogliosa Sul suo sito web.