Le cuffie wireless Sennheiser Momentum 4 sono più economiche che mai

Tutti i prodotti consigliati da Engadget sono selezionati dalla nostra redazione, indipendentemente dalla casa madre. Alcune delle nostre storie includono link di affiliazione. Se acquisti qualcosa tramite uno di questi link, potremmo guadagnare una commissione di affiliazione. Tutti i prezzi sono corretti al momento della pubblicazione.

Un prodotto Engadget in vendita su Amazon. Dopo quasi $ 85 di sconto, puoi ottenere il tuo per $ 265. Se non sei interessato al colore, il modello bianco ha uno sconto extra di $ 6. Ad ogni modo, questo è un nuovo minimo storico per le cuffie Bluetooth di punta di Sennheiser.

Sennheiser voce dei consumatori

Il redattore senior di Engadget Billy Steele ha assegnato un punteggio a Momentum 4. Era entusiasta della sua qualità del suono, notando che era tra le migliori cuffie Bluetooth che aveva testato nel 2022. Anche le prestazioni ANC e la durata della batteria erano impressionanti. Con la cancellazione del rumore attivata, Steele ha scoperto di poter ottenere fino a 60 ore di riproduzione con una singola carica. È il doppio di quanto offre la maggior parte delle cuffie con cancellazione del rumore. Se non ti dispiace il design un po ‘dimenticabile di Momentum 4, è un ottimo paio di cuffie. Noterò anche qui che Amazon ne ha altri Vendo prodotti Sennheisercomprese le eccellenti cuffie HD 599 SE dell’azienda.

Lui segue @dipendente su Twitter e Iscriviti alla newsletter delle offerte Engadget Per le ultime offerte tecnologiche e consigli sugli acquisti.