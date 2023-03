Oma Fertility parlerà della costruzione di una migliore esperienza di fecondazione in vitro su TechCrunch Live

Crediti immagine: Denise Tyler/Uma Fertilità

Oma Fertility è in missione per migliorare la fecondazione in vitro. L’azienda afferma di raggiungere questo obiettivo offrendo ai clienti una tecnologia migliore, un’assistenza rispettosa e prezzi etici. Fondata da Gurjeet Singh nel 2020, la società ha raccolto 71,5 milioni di dollari in tre round di finanziamento. Chrissy Meyer e Root Ventures hanno investito negli ultimi due round.

Sono entusiasta di parlare con Gurjeet in futuro Techcrunch dal vivo il 29 marzo alle 12:00 PDT. Anche Chrissie Meyer, investitore di fertilità di Oma, parla all'evento.

Chrissy Meyer conosce l’hardware. Ha trascorso quasi sei anni in Apple, dove ha lavorato come ingegnere come program manager per cinque anni. Dopo aver lasciato Apple nel 2013, ha trascorso un anno come program engineering director presso Square prima di entrare a far parte di Pearl Automation, dove è stata membro fondatore del team dell’ambiziosa startup. È stata alla Root Ventures per quasi sei anni, firmando assegni da $ 1 milione a $ 3 milioni in round seed e seed.

