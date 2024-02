Le cinque fasi psicologiche delle rotture romantiche e come superarle

Tutti sanno che una rottura è un'avversità difficile da superare, ma capirla può essere altrettanto complicato. In questo articolo ti presenteremo le cinque fasi psicologiche delle rotture sentimentali, oltre a consigli per aiutarti a superarle e proseguire con calma il tuo cammino.

Passaggio 1: shock

Una volta presa la decisione di separarsi, di solito è il primo passo verso la rottura shock. Che questa decisione provenga da te o dal tuo partner, è difficile evitare i sentimenti di sorpresa, destabilizzazione e persino incomprensione che ne derivano.

Per superare questa prima fase è necessario non incolpare te stesso per le tue reazioni emotive. Al posto di quello, Esprimi i tuoi sentimenti Per amici intimi, familiari o professionisti. È anche importante ritagliarsi del tempo per sé stessi e svolgere attività che ci facciano sentire bene.

La seconda fase: negazione

Dopo il trauma, è comune Rifiutarsi di accettare la realtà della separazione. Potresti convincerti che questo non è realmente accaduto o che è realmente accaduto relazione Può ancora essere salvato. Sebbene questi sentimenti possano essere difficili da affrontare, costituiscono una parte normale del processo.

Suggerimenti per superare la negazione:

Fare Affronta i fatti reali Dalla situazione, anche se dolorosa. Tenere il Diario personale Per esprimere i tuoi sentimenti e chiarire i tuoi pensieri. Esprimi te stesso con le persone di cui ti fidi Il che può aiutarti a vedere le cose in modo obiettivo.

Passaggio 3: rabbia

Quando inizia a farsi strada la realtà di una rottura, è normale sentirsi tristi. Rabbia verso il tuo exO la situazione o anche te stesso. Questo stato d'animo porta spesso al desiderio di incolpare gli altri o addirittura di vendicarsi.

Superare la rabbia:

Per superare questa fase, metti in pratica questi suggerimenti:

Consenti a te stesso di arrabbiarti senza agire in modo avventato : Trova invece modi sani per alleviare lo stress (facendo attività fisica, ad esempio).

: Trova invece modi sani per alleviare lo stress (facendo attività fisica, ad esempio). Disinnesca il tuo desiderio di vendetta Sapendo che non ti daranno il conforto che ti aspettavi.

Sapendo che non ti daranno il conforto che ti aspettavi. Cerca di perdonare e accettare questa rottura Probabilmente era l’opzione migliore per entrambe le parti coinvolte.

©Emsporch/Pixabay

Fase 4: contrattazione/negoziazione

Questo passaggio consiste in a Conflitto interno Dove potresti ritrovarti a progredire compromesso O qualche i cambiamenti Nel tuo comportamento per riconquistare il tuo ex. Sebbene questo sentimento possa derivare da un sincero desiderio di sistemare le cose, È importante ricordare che la decisione è già stata presa.

Per superare questa fase del processo,

Renditi conto che il risultato non dipende solo dai tuoi sforzi : La relazione deve essere mantenuta prima due persone. Concentrati su ciò che puoi migliorare Per diventare una versione migliore di te stesso per le tue relazioni future. Dì a te stesso che ogni situazione è diversaCercare di tornare con il tuo ex potrebbe funzionare, ma potrebbe anche causare più dolore.

Passaggio 5: accettazione

Renditi conto che la separazione è definitiva e Accettare la propria realtà sono aspetti cruciali Ciò ti aiuterà a uscire dai tuoi pensieri oscuri per andare avanti nella tua vita. Questa fase richiede tempo, pazienza e impegno per imparare ad amare te stesso indipendentemente dalla presenza di qualcun altro.

Accettazione dell'ammissione:

Ecco alcuni suggerimenti per rendere questo viaggio più semplice:

Impara ad essere paziente con te stesso Permettendoti allo stesso tempo di andare avanti al tuo ritmo.

Permettendoti allo stesso tempo di andare avanti al tuo ritmo. Chiedi supporto alle persone Che hanno attraversato prove simili.

Che hanno attraversato prove simili. Concentrati sugli aspetti positivi della tua vitaSia a livello personale che professionale, sii orgoglioso dei tuoi risultati individuali.

Prendendo coscienza di queste cinque fasi psicologiche delle rotture romantiche e dei consigli per superarle, puoi… Sarà in grado di gestire meglio le difficoltà che sorgono dopo una rottura. Questo ti aiuterà a ritrovare la tua autostima, a ricostruire la tua vita e a prepararti per relazioni sane e premurose in futuro.