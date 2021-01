L’astronomo Maya Hazeem rivela le previsioni degli oroscopi di mercoledì

Speciale

La luna continua fino a mercoledì con il segno (Bilancia), per rimanere sotto l’influenza dell’ombra della luna Bilancia, che è considerata il momento migliore per raggiungere armonia ed equilibrio nelle relazioni e per cercare pace e senso di rassicurazione..un’atmosfera sociale in cui tutti viviamo .. sentimenti pieni di amore e bellezza .. la luna Bilancia è meravigliosa con i suoi effetti, scorre d’amore La tendenza a ottenere giustizia e nuove opportunità nella vita lavorando con le relazioni … Ma siamo controllati dall’umore e dalle decisioni affrettate ..

Previsioni dell’oroscopo:

Gravidanza

Le tue fortune continuano per questo giorno così come il tratto dell’acquirente, quindi sei socievole e hai un senso di partecipazione, fiducioso in te stesso … sei attratto dagli incontri e trascorri del tempo a tuo agio con coloro di cui ti fidi … hai opportunità di lavoro, collaborazione e passione, e sembri equilibrato e perfetto, e puoi completare o firmare documenti ufficiali e altri..il tuo umore è dell’80% ..L’emozione: la tua situazione si stabilizza, quindi niente ti impedisce di rinnovare e vivere la felicità..un giorno adatto all’amore e al romanticismo..e il miglior partner durante la tua giornata è Bilancia, Ariete, Gemelli, Acquario, Sagittario, Scorpione e Leone.

il Toro

La tua giornata non è quella che vorresti fosse..le responsabilità sono molte e senti un po ‘di stanchezza, spossatezza e tensioni nervose dovute alla tensione e al lavoro accumulato e perché il tempo non ti serve .. prenditi cura della vita e delle faccende domestiche, paga debiti, bollette e simili .. metti da parte il tempo per riposarti e presta molta attenzione alla salute..il tuo umore è al 65% .. emozione: Se le opposizioni dalla Luna della Bilancia sono emotivamente leggere … possono verificarsi incomprensioni e differenze di opinione, fai attenzione … e il miglior partner durante la tua giornata è Scorpione, Cancro, Toro, Vergine, Pesci e Capricorno.

Gemelli

In questo giorno, ti senti liberato e le preoccupazioni si allontanano .. ti rilassi dalle responsabilità e le tue vicende personali si sistemano .. sii attivo e ottimista e vivi il momento senza distrazioni .. un momento adatto per fare shopping, praticare i tuoi hobby ed essere rilassato all’aria aperta .. sei socialmente attivo, mostri fiducia in te stesso e vuoi svolgere un ruolo di leadership .. il tuo umore È 85% .. Emozione: la tua situazione sembra migliore durante questo periodo. Puoi trovare una soluzione a un disaccordo e rompere la routine e hai una comunicazione intensa .. e il miglior partner durante la tua giornata è Ariete, Acquario, Leone, Sagittario, Bilancia e Gemelli.

cancro

Durante il giorno, sei occupato con obblighi e preoccupazioni familiari all’interno dell’ambiente familiare, hai responsabilità e spese aggiuntive, acquisti bisogni e stai attento alle tue spese.Potresti avere difficoltà a comunicare le tue idee e comprensione con gli altri, quindi preferisci rimanere in silenzio e monitorare .. D’altra parte, hai possibilità di lavoro e collaborazione emotiva..il tuo umore è del 70%. Passione: la situazione ora è migliore e le tue aspirazioni sono ottimistiche. Questo è un giorno di cambiamento e la tua attrazione è alta, e puoi dire quello che vuoi .. e il miglior partner durante la tua giornata è Cancro, Vergine, Leone, Scorpione, Pesci, Capricorno e Toro.

il Leone

La tua giornata è bella e divertente, ti invita a beneficiare delle condizioni astronomiche e della presenza della luna in bilico, dove sei una persona attiva e ottimista, hai una grande curiosità, i tuoi movimenti sono tanti e vicini, e senti che tutto sta andando a tuo favore … quindi una buona giornata e adatta alla comunicazione e alla parola e socialmente efficace .. il tuo umore è dell’85% .. Emozione: le cose oggi promettono qualcosa di positivo e fondamentalmente la tua relazione sta andando verso una fase stabile, i punti di vista sono più vicini e ti senti più sicuro … e il miglior partner durante la tua giornata è Ariete, Sagittario, Acquario, Capricorno, Gemelli, Acquario e Bilancia.

Vergine

Se c’è un po ‘di stanchezza, forse di salute o pressioni psicologiche .. ma hai una buona giornata in generale e ci sono segni di scoperte materiali .. il tempo è adatto per il riposo, il divertimento, il relax e per migliorare la salute .. presta attenzione solo alle spese aggiuntive e se c’è un buon ritorno .. Questo periodo è adatto per questioni finanziarie Emozione, guarigione e divertimento .. Il tuo umore è al 75% .. Emozione: una giornata per romanticismo e amore Senti più che il tuo partner è più vicino a te che in qualsiasi momento, soprattutto che la relazione è più matura .. e il miglior partner durante la tua giornata è Cancro, Scorpione, Pesci, Toro, Capricorno, Gravidanza e Vergine.

Equilibrio

La luna è presente con te per tutta la giornata e influisce su molti aspetti, anche dandoti un sentimento interiore equilibrato e le tue preoccupazioni sono minori .. Aumenta la tua attrattiva, presenza e intelligenza .. e ti piace il comfort psicologico, quindi riduci le pressioni per scoprire che la tua vita è più facile e puoi superare gli ostacoli .. Preferisci curare anche gli aspetti dell’aspetto esteriore, trovi opportunità sociali ed essere il fulcro Gli occhi e in grado di conquistare tutti..il tuo umore è al 90% .. l’emozione: una giornata d’amore e di emozioni, soprattutto il rinnovamento di ciò che è normale e il tratto dell’acquirente ti è molto utile, così sarai soddisfatto delle circostanze e di tutto il possibile .. e il miglior partner durante la tua giornata è gravidanza, scala, leone, gemelli, acquario e sagittario.

Lo scorpione

Questa giornata è caratterizzata da una mancanza di attività e sei a disagio, e il tuo sentimento è profondo e non superficiale, e ricordi il passato, e potresti provare rimorso per le parole che hai accidentalmente caduto da te … ma si formano buoni angoli, che ti aiutano a superare le preoccupazioni, specialmente le caratteristiche di Mercurio e Plutone, e può verificarsi uno sviluppo improvviso riguardo alla tua situazione materiale o emotiva, ovviamente, per il meglio. Il tuo umore è al 65%. Emozione: avversità temporanee che portano tensione nell’atmosfera, quindi devi rimandare qualsiasi discussione o discussione su un argomento.

l’arco

In questo giorno, la fortuna è il tuo alleato, dove vivi il rinnovamento, rompi la routine ed essere libero da restrizioni .. La caratteristica del tuo pianeta, Giove, ti dà opportunità, sei interessato all’amicizia e agli amici, hai piacevoli sorprese e ricevi un buon supporto da un lato importante .. ottieni benefici e guadagni materiali .. Il tuo umore è dell’85% .. Emozione: Astronomo Le cose sono a tuo favore. Questo ti dà una situazione positiva, la tua attrattiva è alta e ami prenderti cura dell’altra parte e il tuo senso di sorpresa ti rafforza. Il miglior partner durante la tua giornata è Bilancia, Ariete, Gemelli, Sagittario, Acquario, Capricorno e Leone.

Capricorno

Le tue fortune durante il giorno non sono buone … Ma ci sono ancora cose che sono incomplete … potresti sembrare scortese nei tuoi rapporti e diventare teso per il minimo motivo … cerchi il tuo conforto personale in modo egoistico in una certa misura … alcuni parlano di te perché la luna è a casa della reputazione … ma sei fiducioso in te stesso e la tua attenzione è diretta solo verso il tuo obiettivo E le tue questioni personali .. il tuo umore è al 70% .. l’emozione: Plutone in questo giorno costituisce un quadrato con la luna può rendere i tuoi sentimenti estremi e aggressivi e la tua energia emotiva è grande Cerca di controllare i tuoi sentimenti comunque hai la possibilità nell’atmosfera di una relazione seria .. e il miglior partner durante la tua giornata è Cancro, Vergine, Scorpione, Pesci, Toro e Capricorno .

Acquario

Sembra che la fortuna per questa giornata sia molto buona .. Senti che tutto sta andando a tuo favore e sarai in grado di adempiere a tutte le tue responsabilità e di dire la tua parola in modo trasparente .. Un momento adatto per i viaggi, molte attività, profitto e aspetti dell’istruzione, della conoscenza e delle opportunità materiali e sei attivo, energico e preciso nel tuo lavoro e la tua intuizione è presente .. il tuo umore è 85 % .. l’emozione: la tua attrazione è alta e l’atmosfera astronomica preannuncia qualcosa di nuovo e la tua giornata porta un rinnovamento della routine e un’uscita dalla monotonia e dalla noia .. e il miglior partner durante la tua giornata è Leone, Ariete, Acquario, Bilancia, Gemelli e Sagittario.

Balena

Devi prestare molta attenzione durante la tua giornata, soprattutto in termini di salute, e guardare il modo in cui parli e ti rapporti con gli altri … le trasgressioni sono temporanee e continuano fino al mattino successivo, e durante questo periodo le fortune diminuiscono e sembri impulsivo, arrogante, sensibile, nervoso e privo di diplomazia … senti che le tue circostanze non sono ciò che vuoi … senti che le tue circostanze non sono ciò che vuoi, i tempi di intimità e tendenza a rinunciare .. Il tuo umore è al 60% .. Emozione: la situazione è confusa e il tuo carattere è nervoso, poiché sembri più sensibile alla parola, quindi prendi le cose sul personale .. E il miglior partner durante la tua giornata è Scorpione, Toro, Pesci, Capricorno, Cancro e Vergine.