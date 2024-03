L’Alto Commissario britannico elogia le ONG per la protezione dei pangolini

L'Alto Commissario britannico Harriet Thompson, che ha visitato la Riserva forestale di Asokesi per osservare un progetto di conservazione del pangolino condotto dall'Alleanza per la conservazione del pangolino in Ghana, ha elogiato l'organizzazione per i suoi sforzi.

Esistono otto specie di pangolino nel mondo, quattro in Asia e quattro in Africa. In Ghana si riconoscono tre specie di pangolino: il pangolino dal ventre nero, il pangolino dal ventre bianco e il pangolino gigante.

Queste creature, conosciute come guardiani delle foreste, svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento di un ecosistema equilibrato proteggendo le foreste dalla distruzione delle termiti. Nonostante la loro importanza, i pangolini rischiano l’estinzione a causa del bracconaggio per scopi alimentari e medicinali.

L’Alto Commissario britannico Harriet Thompson ha elogiato la Ghana Pangolin Conservation Alliance per le misure adottate per proteggere questi animali.

“Quello che stanno facendo è davvero impressionante, la ricerca che stanno facendo per determinare la popolazione di pangolini in questa parte del Ghana, e il modo in cui stanno raggiungendo i bambini della comunità per convincerli a proteggere questa specie non riguarda solo il Ghana ma anche per il mondo. Quello che stanno facendo è molto difficile ma importantissimo”.

La Pangolin Conservation Alliance – Ghana, un'organizzazione non governativa, ha avviato sei anni fa misure per proteggere il pangolino nella riserva forestale di Asokesi e nelle comunità circostanti di Kramokrom, Yaobrevo, Asaman e Koforidua nella regione di Ahafo.

Il principe Pascal Agro, fondatore e direttore della Ghana Pangolin Conservation Alliance, chiede che il pangolino venga protetto.

“È tempo di proteggere questi animali. Se i nostri antenati non avessero protetto questi animali, oggi non esisterebbero. Dobbiamo proteggerli.”

Parlando di ciò che fa il suo gruppo, Agro dice: “Conduciamo studi per ottenere dati per far avanzare la conoscenza dei pangolini. Organizziamo formazione per migliorare la capacità degli individui e delle comunità di sostenere la conservazione della fauna selvatica per migliorare i mezzi di sussistenza. Organizziamo programmi educativi per i bambini in età scolare per sensibilizzarli formando club per la conservazione della fauna selvatica.

Ha aggiunto che stanno anche “mobilitando e coinvolgendo le comunità locali per piantare alberi per ripristinare paesaggi forestali degradati che sostengono la fauna selvatica. Produciamo e condividiamo rapporti, schede informative, foto e video sullo stato dei pangolini e delle nostre foreste”.

Oltre a educare i residenti di queste comunità sull’importanza dei pangolini, l’alleanza ha anche creato club in varie scuole di base di queste aree per sensibilizzare l’opinione pubblica.

“La formazione dei bambini ha davvero aiutato la zona perché i bambini sono in grado di educare i loro genitori sulla necessità di proteggere il pangolino”, ha detto in un’intervista Williams Ankoma, un insegnante della Asamang DA Basic School. pangolini, ma ora si sono fermati”.

Scopri il mondo delle notizie di grande impatto con CitiNewsroom su WhatsApp!

Fai clic sul collegamento per iscriverti al canale Citi Newsroom per storie curate e significative su misura per te: https://whatsapp.com/channel/0029VaCYzPRAYlUPudDDe53x

Niente spam, solo storie che contano davvero! 🌐📰 #StayInformed #CitiNewsroom #CNRDigital