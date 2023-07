L’aeronautica nigeriana e le agenzie di pubbliche relazioni vincono i Golden Globe Awards 2023

La Nigerian Air Force (NAF) e Meta hanno vinto i Golden Globe Awards (GWA) 2023, istituiti dall’International Public Relations Association (IPRA) per le eccezionali campagne di pubbliche relazioni.

Due agenzie di pubbliche relazioni dalla Nigeria, vale a dire Promozione rivenditori di foto (IMPR) Limited (IMPR) e AT3 Resources, anch’esse onorate dall’IPRA per il loro ruolo nelle campagne NAF e Meta, proprietaria di Facebook.

L’aeronautica militare nigeriana è stata premiata nella categoria Gestione delle crisi in collaborazione con IMPR per fornire l’abilitazione ai resoconti dei media indipendenti e agli account di notizie di terze parti sulle operazioni di controinsurrezione in Nigeria.

Rapporti e resoconti alternativi del successo dell’antiterrorismo, ampiamente utilizzati dai media, hanno rafforzato la fiducia dei cittadini e il morale delle truppe.

AT3 Resources, partner di comunicazioni strategiche dell’Africa occidentale di Meta, ha vinto il premio nella “Categoria tecnologia”, con la sua campagna di comunicazione su più fronti, “#NoFalseNewsZone”, rispettivamente in Nigeria e Ghana.

La campagna mirava ad aiutare le persone a riflettere in modo critico sui messaggi che vedono online prima di trasmetterli ad altri. È stata una campagna innovativa, interessante e coinvolgente per aiutare le persone a comprendere le conseguenze delle fake news e contribuire a ridurne la diffusione.

Image Merchants Promotions Limited, un editore di PRNigeria ed Economic Confidential, ha ricevuto gli African SABRE Awards organizzati da PROvoke Media, in collaborazione con l’African Public Relations Association (APRA) e con il GWA di IPRA. Nel 2020 è stata annunciata come la migliore agenzia di PR creative al mondo.

Allo stesso modo, AT3, per un periodo di cinque anni, ha intrapreso numerose campagne di branding e corporate influencer e ha collaborato con diverse parti interessate del settore per ottenere risultati impressionanti.

Nel 2022, l’agenzia ha collaborato con Brand Africa per celebrare i marchi africani in Nigeria. Ha vinto il prestigioso Sabre Certificate of Excellence nel 2022, il Marketing Edge Award per Young PR Agency of the Year nello stesso anno e il BrandCom Award per “Young PR Agency of the Year” nel 2021.

Parlando del premio, l’amministratore delegato di IMPR, Yoshaw Shoaib, ha espresso la sua gioia per il fatto che le società di pubbliche relazioni in Nigeria siano ora conosciute sulla scena globale oltre il riconoscimento regionale.

“Sono lieto che più società di pubbliche relazioni nigeriane siano cresciute oltre a essere campioni locali nell’elenco delle pubbliche relazioni regionali, competendo fuori dal loro bozzolo con i migliori nel mondo delle pubbliche relazioni per meritare riconoscimenti globali.

“Dobbiamo continuare a impegnarci per garantire che le campagne di pubbliche relazioni mostrino i massimi livelli di professionalità, creatività, integrità, impatto ed efficacia”.

Nel frattempo, il segretario generale dell’IPRA Philip Sheppard ha annunciato i 70 vincitori per il 2023 con una serie di voci che affrontano questioni emergenti come criptovaluta, gestione degli influencer e realtà virtuale.

Secondo lui, la giuria di esperti del GWA si è incontrata di persona per la prima volta dalla pandemia in una sessione ispiratrice presso l’Institute of Directors di Londra per valutare le candidature. La giuria è composta da giudici provenienti da Austria, Bulgaria, Egitto, Finlandia, Germania, Ghana, Arabia Saudita, Filippine, Stati Uniti e Regno Unito.

“Quest’anno abbiamo ricevuto contributi che coprivano diversi argomenti e c’è stata una notevole dimostrazione di creatività da tutto il mondo”, ha affermato Sheppard.

“Abbiamo appreso di storie come i pregiudizi in Perù, le api solitarie in Croazia e la repressione delle notizie false in Ucraina”.

È stato scelto anche il prestigioso primo premio, ma i giudici hanno giurato di mantenere il segreto. Oltre al premio per il contributo globale alle pubbliche relazioni con l’obiettivo di raggiungere uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il primo premio sarà annunciato al GWA Gala il 20 ottobre a Barcellona.

Fondata nel 1955, IPRA, International Public Relations Association, è la rete globale leader per i professionisti delle pubbliche relazioni a titolo personale.

IPRA mira a promuovere la comunicazione affidabile e la pratica etica delle pubbliche relazioni. IPRA è l’organizzatore del concorso annuale globale di pubbliche relazioni, i Golden Globe Awards for Excellence (GWA). I servizi IPRA potenziano i professionisti delle pubbliche relazioni.