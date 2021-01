La Stazione Spaziale Internazionale cattura magnificamente l’immagine dell’Aurora Terra

L’attuale equipaggio della Expedition 64 della Stazione Spaziale Internazionale ha recentemente condiviso alcune incredibili immagini di aurore sulla Terra. I meravigliosi colori naturali sono dovuti all’orbita della stazione, che è di 51,6 gradi sopra l’equatore.

Come ha spiegato Tendenze digitali, Le aurore compaiono quando le particelle delle tempeste solari interagiscono con i gas nell’atmosfera terrestre. I posti migliori per vedere l’aurora boreale sulla Terra sono vicino al Circolo Polare Artico in quanto puoi raggiungerlo nell’emisfero settentrionale e il punto più meridionale della Tasmania e della Nuova Zelanda nell’emisfero meridionale.

L’orbita della stazione raggiunge un’altitudine di 51,6 gradi sopra l’equatore, offrendo una vista spettacolare dell’aurora boreale sulla Terra tra le luci della città e le stelle scintillanti. https://t.co/gzNPCS8UMl pic.twitter.com/JEAwJI0LEX – Stazione spaziale internazionale (Space_Station) 23 gennaio 2021

Ma dallo spazio, spostare un percettore nella sua posizione potrebbe rivelare il fenomeno naturale. Ecco le foto che sono state condivise di recente Account Flickr della NASA:

L’immagine sopra è stata scattata il 18 gennaio quando la Stazione Spaziale Internazionale era in orbita a 264 miglia sopra l’Oceano Atlantico settentrionale. La didascalia diceva: “Il riverbero atmosferico della Terra, un fenomeno ottico causato dai raggi cosmici che colpiscono l’alta atmosfera, copre l’orizzonte”.

Questa immagine è stata scattata anche il 18 gennaio, poiché la Stazione Spaziale Internazionale era in orbita a 263 miglia sopra la Romania. Le luci di Svezia e Finlandia possono essere viste sotto l’aurora sopra l’orizzonte terrestre. L’area scura tra i due paesi scandinavi è il Mar Baltico.

Le due immagini sopra sono state scattate il 13 gennaio da un’altitudine di miglia 264 sopra il Kazakistan e in direzione nord verso la Russia, dove si possono vedere città luminose sotto l’aurora boreale.

Queste ultime due foto sono state scattate il 12 gennaio in Russia. La prima foto mostra uno scorcio tra Ucraina e Kazakistan, mentre la seconda è più vicina al confine occidentale del Kazakistan.

Tutte le foto sopra sono state scattate con una Nikon D5 con obiettivo da 58 mm o 85 mm.

Questo documentario recentemente pubblicato sul canale YouTube della NASA mostra altre aurore catturate dalla stazione spaziale insieme a molte altre storie di com’è guardare la Terra dall’alto.

(Attraverso Tendenze digitali)