La sta cercando… Donaroma è in prestito!

Gigi Donnarumma si aspettava che le cose fossero diverse, altrimenti sarebbero venuti da lui Parigi Saint Germain. Dopo solo pochi mesi a Parigi, il portiere italiano era già deluso dal suo tempo di partecipazione. Qualcosa gli ha fatto cercare una squadra anche sotto forma di prestito.



Non gli piace il numero due e Donnarumma se n’è andato!

In nessun modo il passaggio di Gigi Notnaruma al PSG è andato avanti come avrebbe voluto. Dopo aver lasciato il Milan a titolo gratuito quest’estate, l’italiano ha firmato per il club francese. Ma la presenza di Keylor Navas in rosa ha messo in difficoltà il giovane portiere, che fatica a trovare il tempo per mettersi in gioco.

Abituato da tanti anni a essere il portiere numero uno del Milan, il ruolo di sostituto non lo ha imparato. Tuttavia, il suo connazionale costaricano non sembra rallentare, sebbene si stia avvicinando ai 35 anni. L’aspetto di Donaroma è limitato a sole 7 partecipazioni a tutte le competizioni e non era soddisfatto del suo tempo in campo. Infatti, in recenti dichiarazioni, l’italiano ha affermato che “contro di lui” con Navas “che lo molesta”. Qualcosa a cui l’italiano non era abituato a Milano.

Secondo fonti italiane, nella mente di Gigi c’è una possibilità aperta di una sua partenza. Non sotto forma di trasferimento definitivo, ma sotto forma di prestito. Navas potrebbe essere in testa contro i due per ora, ma in futuro è considerato un membro chiave della squadra.

