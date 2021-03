Campionato Italiano Open Femminile: vince Liaotier

Con una carta finale di 71 (-1), Charlotte Leahutter è stata in grado di mantenere la leadership del campionato fino alla fine per rivendicare la vittoria. Ha vinto -3 complessivamente, conquistando così una delle sue migliori vittorie nel circuito internazionale.

Conclusione

Gioioso. Questo è quello che possiamo dire dell’ultima giornata in Via de Parco de Medici a Roma. All’inizio di questa mattina, Charlotte Liaotier ha mostrato coerenza e carattere per mantenere e persino accrescere il suo vantaggio. Alla fine è arrivata al Total 3 e se n’è andata con il trofeo sotto le ascelle.

La Saint-Nom-la-Bretèche aggiunge così un bel bonus alla sua lista di trofei. È stata lei a vincere lo Swiss Open 2016 e l’anno scorso la Cecil de Rothschild Cup (French Women’s Open).

Da notare anche la bellissima prestazione di Constance Fouillet che è stata solo una botta di Liautier ad inizio partita. Dopo 18 buche, ha concluso il suo torneo con un bellissimo quarto posto in +1. Così il Breton si è ripreso bene dopo una prima tappa complicata in Spagna poche settimane fa. Il suo risultato in Italia dimostra che può fare grandi cose.