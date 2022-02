La prima squadra italiana ad assicurarsi un posto nelle semifinali olimpiche

L’Italia è diventata la prima squadra ad assicurarsi un posto in semifinale dopo aver battuto la Gran Bretagna 7-5 nella nona sessione del girone all’italiana di doppio misto sabato sera, registrando la sesta vittoria senza sconfitte.

In altre partite, il Canada ha battuto gli USA 7-2 per portare la propria campagna nella giusta direzione, la Norvegia ha battuto la Cina 9-6 per passare al quinto posto con USA e Svizzera che hanno vinto 11-3 contro la Repubblica Ceca. .

Nella partita contro la Gran Bretagna, l’Italia ha aperto con un punto quando Stefania Constantini ha promosso una delle sue stesse rocce. La Gran Bretagna ha poi segnato un punto nel secondo tempo e ne ha rubato un altro nel terzo portandosi in vantaggio per 2-1, ma quella è stata l’unica volta in cui sono stati in vantaggio nella partita.

Gli italiani hanno segnato una doppietta nel quarto, poi hanno rubato un singolo nel quinto per un vantaggio di 4-2. La Gran Bretagna ha pareggiato il punteggio nella sesta estremità quando Jennifer Dodds ha segnato per due punti, ma il colpo decisivo è arrivato nella settima estremità quando l’Italia ha segnato tre.

Mentre la Gran Bretagna ha potuto rispondere con un solo punto agli ottavi, l’Italia ha siglato un 7-5 che la mantiene in testa alla classifica con sei vittorie e nessuna sconfitta, davanti alla Svezia, seconda (5-2), che è assente. la sessione.

Dopo la partita, l’italiano Amos Mosaner ha dichiarato: “Non ho giocato molto bene, ma Stefania mi ha salvato in molte situazioni, questa è stata la chiave della partita. Non mi aspettavo sei partite senza perdere. È bello perché sei e zero vanno bene, ma ci mancano tre partite e dobbiamo rimanere concentrati e vedere cosa succede.

Il Canada ha affrontato gli Stati Uniti nel tentativo di tornare a vincere dopo la precedente sconfitta contro la Svezia.

Le squadre hanno scambiato i singoli con il vantaggio dell’ultima roccia nelle prime quattro estremità, ma nella seconda metà il Canada ha iniziato con un singolo recupero nella quinta estremità e lo ha ripetuto nella sesta per un 4-2 quando la statunitense Vicky Persinger ha preso una roccia in faccia. Il Canada ha poi costretto altri tre rubati alla settima estremità per prendere un vantaggio di 7-2 e gli Stati Uniti hanno subito.

Successivamente, il canadese John Morris ha detto: “Devi davvero assicurarti di avere un buon secondo tempo nel doppio misto. Siamo stati vicini ma non del tutto nel primo tempo. La mia compagna stava lottando un po’, ma ha un cuore di leone e sapevo che avrebbe cambiato le cose. Devi mantenere la fede. Ha poi fatto dei grandi tiri nel secondo tempo e ha davvero messo sotto pressione gli americani.

La Norvegia ha affrontato la Cina in questa sessione e, dopo che la Cina ha aperto con un solo punto nella prima estremità, la Norvegia ha segnato due punti nella seconda. I norvegesi hanno poi intercettato singoli nella terza e nella quarta estremità per entrare nell’intervallo con un vantaggio di 4-1.

Hanno quasi sigillato la loro vittoria nella sesta vittoria quando Kristin Skaslien ha segnato per cinque punti e un vantaggio di 9-3. Sono sopravvissuti a uno spavento nel settimo posto quando la Cina ne ha segnati tre vincendo 9-6.

La partita tra Svizzera e Repubblica Ceca è stata praticamente a senso unico. Gli svizzeri hanno iniziato con un punteggio di tre nella prima estremità, poi le palle rubate nelle successive quattro estremità hanno dato loro un vantaggio di 10-0 mentre hanno contestato la sesta estremità. I cechi sono riusciti a segnare tre gol prima di subire gol dopo il settimo, con la Svizzera che è uscita vincitrice per 11-3.

È solo la seconda vittoria per la Svizzera in quella che considerano una campagna deludente.

Poi Martin Rios ha detto: “Abbiamo perso due partite nel set extra e ora siamo qui. Dobbiamo guardare avanti ora e fare del nostro meglio nelle partite per venire e provare a vincerle tutte per avere una possibilità – questo è tutto ciò che possiamo fare ora.

Doppio misto Risultati Sessione 9: Gran Bretagna 5-7 Italia; Norvegia 9-6 Cina; Repubblica Ceca 3-11 Svizzera; Stati Uniti 2-7 Canada

Partecipa alla World Curling Federation ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 Twitter, instagram, Facebook e Weibo e cercare gli hashtag #Pechino2022 #curling