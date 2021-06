La Piazzetta, la terrazza all’italiana del Park Hyatt Vendôme

Pizze, pasta artigianale e piatti più raffinati con i sapori de La Botte, ecco il nuovo menù dello chef Jean-François Rouquette per La Piazzetta.

È nell’elegante cornice del cortile interno del Park Hyatt Paris-Vendôme che ora possiamo fuggire per una vacanza mediterranea. Alla maniera di una piazza italiana, meno chiesa, il cortile è stato decorato per la stagione con alberi di agrumi che distillano i loro profumi di limoni e arance attorno alla fontana centrale, preziosa fonte di freschezza nel cuore dell’estate. Al mattino, questa terrazza estiva si apre per una tranquilla colazione. Poi, dal pranzo alla cena, il menu propone sapori d’oltralpe in proposte fresche e gourmet.

Rucola e Parmigiano accompagnano il carpaccio di manzo con carciofi al pepe, cedro e pesto di levistico danno energia agli asparagi verdi di Mallemort, la Burrata è accompagnata da mandorle, olive verdi e capperi… Jean-François Rouquette suggerisce anche gli imperdibili piatti italiani: Pizze preparate nel più puro Tradizione napoletana, cotta nel forno Scugnizzo Napoletano che assicura una cottura autentica e pasta artigianale, il tutto arricchito da prodotti italiani come il pomodoro San Marzano, la mozzarella dolce o il delicato tartufo estivo.

Anche i dolci sono all’italiana, come Baba che scambia il tradizionale rum con un piccante limoncello.

La Piazzetta

Park Hyatt Paris Vendome

5 rue de la Paix, Parigi II

Aperto dalle 7:00 per la colazione, poi servizio continuo dalle 12:00 alle 23:00.

L’ABUSO DI ALCOL È PERICOLOSO PER LA TUA SALUTE, CONSUMI CON MODERAZIONE.