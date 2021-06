Frazarin, la piccola mensa franco-italiana di Place Carnot

Era da un po’ che non vedevamo Frazarin. Era uno degli indirizzi che aspettavamo con impazienza di testare alla riapertura dei ristoranti. Siamo stati sedotti dal suo negozio molto carino e volevamo davvero vedere che aspetto avesse sui piatti.

Quando siamo arrivati ​​da Frazarin, i ristoranti non erano ancora autorizzati ad accogliere il pubblico. Così ci siamo seduti ad uno dei cinque tavolini sul marciapiede. È stato molto bello quel giorno. Il pasto è stato posto sotto buoni auspici.

Ricette italiane e buoni prodotti locali

Consultiamo la mappa. Questo cambia ogni settimana e mette in evidenza i prodotti locali e stagionali.. Io e la mia compagna del pacchetto gourmet scelgo come antipasto il carciofo brasato. Per il piatto non siamo d’accordo. Lei opta per l’anatra all’Apicio (è un’anatra alle spezie la cui ricetta risale ai romani), io preferisco i cannelloni vegetariani con spinaci e ricotta.

Per avere pazienza e completare questo quadro estivo, ordiniamo due bicchieri di Coteaux d’Aix-en-Provence.

Arrivano i nostri antipasti e, solo alla vista dei nostri piatti ben presentati, possiamo immaginare che andremo a banchettare. Il carciofo risulta tenero e fondente. Il ripieno di menta e prezzemolo porta una piacevole nota di freschezza sotto questo sole cocente. Come maghi affamati, facciamo scomparire questo antipasto in pochi bocconi.

I piatti seguono pochi minuti dopo. I miei cannelloni, anche se piuttosto classici, sono realizzati in modo brillante. La coulis di pomodoro che li ricopre è una piccola meraviglia. Il piatto è accompagnato da un’insalata che a prima vista sembra molto semplice, ma quando la addento scopro che nasconde qualche foglia di dragoncello, donando al tutto un sorprendente tocco di anice.

Il mio amico non ha detto niente. Sembra affascinata dalla sua anatra. Quando mi permette (a forza di insistere) di assaggiare il suo piatto, capisco il motivo della sua eccitazione. La carne si scioglie sotto la lingua e la miriade di condimenti serviti con (cavolo rosso, datteri, pinoli, mele, arance) fa vacillare le mie papille gustative. Condiamo a lungo il piatto con ciò che abbiamo a disposizione: pezzi di pane e piccole frittelle di patate.

Non potevamo lasciare Frazarin così. Quindi ordiniamo un dessert da condividere. Optiamo per il clafoutis con le prugne. Gli facciamo il suo compleanno in meno di un minuto! C’è da dire che il piccolo gelato al formaggio bianco-limone che lo accompagna, aiuta ad abbattere il tutto.

Il conto, grazie

I prezzi da Frazarin sono abbastanza corretti per la qualità e la freschezza dei prodotti, il lavoro sulle ricette e la posizione nel cuore della Penisola. Conta 19 € per antipasto + piatto principale o secondo piatto + dolce e 23 € per il totale. Con i nostri due bicchieri di vino e due caffè, il pasto ci è costato 55 €.

Verdetto

Ci è piaciuto 😍

L’ambiente e l’atmosfera

Servizio cordiale ed efficiente

Deliziose ricette

Ci è piaciuto di meno 😩😩

Nessuna ombra sulla terrazza. Abbiamo un po’ troppo bruciato bronzo.

Alla fine, Frazarin ha soddisfatto le nostre aspettative. Con il suo menù che naviga sui classici e sull’originalità e trae ispirazione dalle tradizioni delle 2 grandi nazioni gastronomiche, questo ristorante senza fronzoli diventerà presto un must nel quartiere.

Frazzarino

🏠 23 rue de Condé, Lione 2

Metro Perrache

⏰ Aperto dal martedì al sabato, mezzogiorno e sera

