La nuova interfaccia utente di allenamento di Fitbit è ora disponibile sul Pixel Watch di prima generazione

Il Pixel Watch originale di Google ha ricevuto un po' di apprezzamento quando è stato annunciato il rilascio della funzionalità Pixel per marzo. Una delle caratteristiche principali è stata un'interfaccia rinnovata per il monitoraggio del fitness, che ha allineato lo smartwatch di prima generazione all'esperienza di allenamento ottimizzata di Pixel Watch 2.

il precedente Orologio Pixel L'interfaccia utente degli esercizi, sebbene funzionale, non era perfetta. Un grande parametro dominava lo schermo, con tre statistiche più piccole stipate sotto. Tuttavia, con il nuovo aggiornamento — secondo 9to5Google – È in fase di lancio adesso e Google lo ha abbandonato in favore di un layout più intuitivo e diretto Pixel Watch2.